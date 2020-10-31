Від коронавірусу помер військовий: головне про хворобу в ЗСУ
У Збройних силах України станом на 31 жовтня на COVID-19 хворіють 1 639 людей. За час пандемії одужали 4096 військових.
На ізоляції перебувають 455 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 78 осіб. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
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Більше про випадки інфікування
За минулу добу у Збройних Силах України зареєстрували 159 нових випадків захворювання на COVID-19.
У медзаклади госпіталізували 34 військових. Їх стан здоров'я задовільний, вони отримують необхідне лікування.
- Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та 59 військовий мобільний госпіталь – по 6 військовослужбовців,
- 59 військовий мобільний госпіталь – 5 військовослужбовців,
- Військово-медичний клінічний центр Західного та Південного регіонів – по 3 військовослужбовці,
- Військово-медичний клінічний центр Східного і Центрального регіонів, Полтавський, Деснянський та Чернігівський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.
На лікуванні вдома перебувають 125 військових, їх стан здоров'я теж задовільний.
- 54 військовослужбовці та 8 працівників ЗСУ у Київській області,
- 14 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ у Львівській області,
- 4 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ у Вінницькій області.
На жаль, у лавах ЗСУ зареєстрували і новий випадок смерті від коронавірусу – помер військовий зі Львова, який боровся з недугою близько трьох тижнів.
Деталі про новий летальний випадок
Військового ще 21 жовтня госпіталізували до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".
26 жовтня прийшов позитивний результат ПЛР-тесту, чоловіка перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії.
29 жовтня 2020 року пізно ввечері стан хворого різко погіршився і лікарі розпочали інтенсивну терапію, яка не дала позитивного результату. Відомо, що військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання.
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