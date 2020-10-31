У Збройних силах України станом на 31 жовтня на COVID-19 хворіють 1 639 людей. За час пандемії одужали 4096 військових.

На ізоляції перебувають 455 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 78 осіб. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Більше про випадки інфікування

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстрували 159 нових випадків захворювання на COVID-19.

У медзаклади госпіталізували 34 військових. Їх стан здоров'я задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону та 59 військовий мобільний госпіталь – по 6 військовослужбовців,

59 військовий мобільний госпіталь – 5 військовослужбовців,

Військово-медичний клінічний центр Західного та Південного регіонів – по 3 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Східного і Центрального регіонів, Полтавський, Деснянський та Чернігівський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

На лікуванні вдома перебувають 125 військових, їх стан здоров'я теж задовільний.

54 військовослужбовці та 8 працівників ЗСУ у Київській області,

14 військовослужбовців та 2 працівники ЗСУ у Львівській області,

4 військовослужбовці та 3 працівники ЗСУ у Вінницькій області.

На жаль, у лавах ЗСУ зареєстрували і новий випадок смерті від коронавірусу – помер військовий зі Львова, який боровся з недугою близько трьох тижнів.

Деталі про новий летальний випадок

Військового ще 21 жовтня госпіталізували до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ".

26 жовтня прийшов позитивний результат ПЛР-тесту, чоловіка перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії.

29 жовтня 2020 року пізно ввечері стан хворого різко погіршився і лікарі розпочали інтенсивну терапію, яка не дала позитивного результату. Відомо, що військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання.