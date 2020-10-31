В Вооруженных силах Украины по состоянию на 31 октября COVID-19 болеют 1 639 человек. За время пандемии выздоровели 4 096 военных.

На изоляции находятся 455 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 78 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Больше о случаях инфицирования

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировали 159 новых случаев заболевания COVID-19.

В медучреждения госпитализировали 34 военнослужащих. Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Северного региона и 59 военный мобильный госпиталь – по 6 военнослужащих,

59 военный мобильный госпиталь – 5 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Западного и Южного регионов – по 3 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Восточного и Центрального регионов, Полтавский, Деснянский и Черниговский военные госпитали – по 1 военнослужащему.

На лечении дома находятся 125 военных, их состояние здоровья тоже удовлетворительное.

54 военнослужащих и 8 работников ВСУ в Киевской области,

14 военнослужащих и 2 работника ВСУ во Львовской области,

4 военнослужащих и 3 работника ВСУ в Винницкой области.

К сожалению, в рядах ВСУ зарегистрировали и новый случай смерти от коронавируса – умер военный из Львова, который боролся с недугом около трех недель.

Детали о новом летальном случае

Военного еще 21 октября госпитализировали в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".

26 октября пришел положительный результат ПЦР-теста, мужчину перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

29 октября 2020 года поздно вечером состояние больного резко ухудшилось и врачи начали интенсивную терапию, которая не дала положительного результата. Известно, что военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания.