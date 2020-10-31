Еще в июле Минздрав подал в Раду законопроект о штрафах за несоблюдение карантинных требований, а в частности – за игнорирование масочного режима. Уже на следующей пленарной неделе парламент может принять этот законопроект.

По крайней мере, об этом в ходе традиционного брифинга Минздрава попросил его глава Максим Степанов, передает 24 канал.

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"Понимая, что у нас хромает система контроля за соблюдением карантинных ограничений, правительство еще в июле подало соответствующий законопроект в Верховную Раду об усилении ответственности за соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Там достаточно четко прописано, какой штраф за отсутствие масок в соответствующих заведениях предусмотрен. Речь идет о штрафе от 170 до 225 гривен", – отметил Степанов.

Министр уточнил, что на этой неделе обратился к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, а теперь просит и народных депутатов на следующей пленарной неделе рассмотреть и проголосовать за этот законопроект. Степанов говорит, что контроль, предусмотренный законопроектом, очень необходим в данный момент.

Что предусматривает законопроект

Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, в повестке дня следующей сессии Верховной Рады Украины действительно уже есть этот законопроект.

Он позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать сразу на месте нарушителя,

– сказал Ляшко.

Главный санврач также добавил, что ношение маски защищает здоровье.

"То, что мы говорим, что от ношения маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, – было доказано, что это фейк. Если маска качественная, допущенная на производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, то она не вредит здоровью", – уточнил он.

Интересно, что ранее Ляшко предлагал увеличить сумму еще не принятых штрафов для граждан за отсутствие масок в общественных местах, где их ношение предусмотрено рекомендациями Минздрава. Речь шла об увеличении суммы от 170 до 17 тысяч гривен.

Кроме того, президент Зеленский ранее обвинял в слишком слабых штрафах за нарушение карантина народных депутатов. Мол, до местных выборов они не хотели голосовать за законопроект, чтобы не потерять электоральную поддержку граждан.

Штрафы за отсутствие маски в общественных местах / Инфографика 24 канала