Ще у липні МОЗ подало до Ради законопроєкт про штрафи за недотримання карантинних вимог, а зокрема, – за ігнорування маскового режиму. Вже наступного пленарного тижня парламент може прийняти цей законопроєкт.

Принаймні, про це під час традиційного брифінгу МОЗ попросив його очільник Максим Степанов, передає 24 канал.

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"Розуміючи, що у нас кульгає система контролю за дотриманням карантинних обмежень, уряд ще у липні подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради про посилення відповідальності за дотримання всіх протиепідемічних заходів. Там достатньо чітко прописано, який штраф за відсутність масок у відповідних закладах є передбачений. Йдеться про штраф від 170 до 225 гривень", – наголосив Степанов.

Міністр уточнив, що цього тижня звернувся до спікера Ради Дмитра Разумкова, а тепер просить і народних депутатів на наступному пленарному тижні розглянути та проголосувати за цей законопроєкт. Степанов каже, що контроль, передбачений законопроєктом, дуже необхідний у цей час.

Що передбачає законопроєкт

Як розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, на порядку денному наступної сесії Верховної Ради України справді вже є цей законопроєкт.

Він дозволить Національній поліції України складати протокол і штрафувати відразу на місці порушника,

– сказав Ляшко.

Головний санлікар також додав, що носіння маски захищає здоров’я.

"Те, що ми говоримо, що від носіння маски може зменшуватися кількість або концентрація кисню в крові, – було доведено, що це фей. Якщо маска якісна, допущена на виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров'ю", – уточнив він.

Цікаво, що раніше Ляшко пропонував збільшити суму ще не прийнятих штрафів для громадян за відсутність масок у громадських місцях, де їх носіння передбачене рекомендаціями МОЗ. Йшлося про збільшення суми від 170 до 17 тисяч гривень.

Окрім того, президент Зеленський раніше звинувачував у надто кволих штрафах за порушення карантину народних депутатів. Мовляв, до місцевих виборів вони не хотіли голосувати за законопроєкт, щоб не втратити електоральну підтримку громадян.



Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу