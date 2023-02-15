Про те, що одна з найбільших американських біофармацевтичних компаній вирішила частково вийти з ринку Росії, повідомило одне з ворожих видань. У ЗМІ також взяли коментар у міністерства промислової торгівлі Росії, яке "запевнило", що в держави є всі необхідні складники, аби виготовляти аналоги "Віагри".

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Йдеться саме про таблетки

Зауважимо, що поки відомо лише про те, що саме "Віагра" у формі таблеток не буде доступна в Росії. Щодо інших препаратів Viatris поки інформації немає. Водночас Кремль продовжує жити в уявній реальності "успішного імпортозаміщення" та стверджувати, що невдовзі почне виготовляти силденафіл, який потрібен для "Віагри".

Лікарський препарат з торговим найменуванням "Віагра" відповідає міжнародному непатентованому найменуванню (МПН) силденафіл, його виробництво не локалізовано в Росії. У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформував про зупинення поставок препарату "Віагра" у лікарській формі таблетки,

– йдеться у повідомленні ворожого міністерства.

Власне, у мінпромторгу "констатували", що технологічна можливість виробництва препаратів із такою самою діючою речовиною в Росії можлива. Як запевняє Кремль, загалом 8 компаній з 36 компаній мають змогу цим займатися. Хоча навряд препарати від держави-терористки можуть бути якісними.

Санкцій проти Росії діють

Щоб не заявляла російська пропаганда, однак ті обмеження, які вводить від початку широкомасштабної війни Захід, неабияк б'ють по економіці ворожої держави. Зокрема, це стосується фармацевтичної, банкової, морської та інших галузь.

До речі, у виданні Reuters не так давно писали про те, що інвестори тиснуть на іноземні банки, які все ще працюють працювати в Росії. Власне, мовиться про австрійську групу банків Raiffeisen Bank International та італійську – UniCredit. Проте навряд це продовжуватиметься довгий час.