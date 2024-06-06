"За" проголосували 232 народних депутатів, про це повідомив представник партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Що передбачає новий законопроєкт

Законопроєкт спрямований на закріплення на законодавчому рівні статусу самоврядних організацій та їхньої ролі в системі охорони здоров'я.

Планується створення п'яти організацій професійного самоврядування:

Палата сімейних лікарів. Палата лікарів-спеціалістів. Палата стоматологів. Палата медичних сестер/братів. Палата фармацевтів.

Очікується, що ці організації об'єднають медичних працівників і зможуть впроваджувати норми лікування, етичні стандарти для медиків та регулювати видачу ліцензій на медичну практику.

Чому це важливо

Виконавча директорка благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко зазначила, що законопроєкт також пропонує ряд інновацій:

Лікарі отримають персональні свідоцтва на право практики, що дозволить їм працювати у декількох медичних установах.

Для захисту інтересів лікарів створяться спеціалізовані органи.

З'явиться визначення "лікарської помилки" та встановиться відповідальність лікаря перед пацієнтом.

За думкою голови громадської організації "Медичні лідери" Юлії Брикульської, цей законопроєкт може значно вплинути на поліпшення доступності сучасних методів лікування в регіонах та підвищення прозорості в лікарнях.

Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, зазначив, що це не перший спроба впровадити в Україні медичне самоврядування. Першими створяться палати стоматологів та фармацевтів, але це станеться не раніше, ніж через рік після закінчення воєнного стану.