Що робити, якщо вам відмовляють у щепленні: прості поради
Джерело:Міністерство охорони здоров'я
Хоч про коронавірус зараз майже не говорять, він нікуди не зник. Чи не щодня в Україні фіксують нових хворих. Тож, дуже важливо вакцинуватися, аби легше перенести хворобу. Проте, що робити, якщо вам відмовляють у щепленні? Нижче описані головні поради.
У МОЗ наголошують, що головне – не погоджуватися, якщо вам відмовляють у щепленні. Натомість варто одразу звернутися до керівництва медзакладу чи навіть у виші структури.
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Що робити, якщо вам відмовляють у щепленні
У Міністерстві здоров’я України видали прості правила, що робити в такі ситуації. Для початку запитайте та занотуйте ім’я, прізвище, по батькові та посаду медичного працівника, який відмовив вам у щепленні, а також дізнайтеся, на якій підставі не хочуть вакцинувати.Важливо! Відсутність декларації з лікарем або місцевої прописки не може бути приводом для відмови. Наполягайте, що це незаконно.
Якщо поясненням є те, що заради вас не хочуть відкривати новий флакон коронавірусної вакцини, адже немає інших охочих, то посилайтеся на лист МОЗ від 2 лютого 2022 року про те, що відкривати флакон із багатодозною вакциною можна з приходом першого пацієнта.
Якщо вам далі відмовляють, зробіть наступне:
- Зверніться до головного лікаря (керівника) медзакладу і поясніть суть проблеми.
- Якщо це не допомогло – напишіть офіційну скаргу до департаменту/управління охорони здоров’я вашого міста чи області. Контакти можна знайти за посиланням.
- Скаргу також можна подати, подзвонивши в контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19, або заповнивши електронну форму за посиланням.
У МОЗ наголошують, що всі щеплення за Національним календарем щеплень в Україні та вакцинація від коронавірусу є безоплатними в державних чи приватних клініках України, які мають договір із НСЗУ.
Вакцинація дітей проти COVID-19: чому це необхідно та як підготуватись: відео
Як вакцинувати дітей проти коронавірусу
В Україні на тлі осінньої хвилі захворюваності зростає кількість випадків коронавірусу. Тому усім батькам потрібно подбати про захист своїх дітей.
- МОЗ дозволило вакцинацію від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років. Проте наразі Україна очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих.
- Вакцинація дорослих і дітей від 12 років технічно нічим не відрізняється. Їм роблять ін'єкцію вакциною Pfizer за схемою, аналогічною до "дорослої" – дві дози з інтервалом у 21 – 28 діб.
- Наскільки вакцина Pfizer безпечна для дітей? Вакцина Pfizer пройшла усі необхідні дослідження для дітей, зокрема, віком від 5 років, які довели її ефективність та безпечність
- За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, вакцина Pfizer на 93% захищає підлітків віком від 12 до 18 років від госпіталізації через COVID-19.
- Для вакцинації дитини потрібна згода одного з батьків або опікуна. Дорослим достатньо просто записати дитину до будь-якого пункту чи центру щеплення. Водночас діти від 14 років можуть прийти на вакцинацію самостійно.