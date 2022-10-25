В Минздраве отмечают, что главное – не соглашаться, если вам отказывают в прививке. Вместо этого следует сразу обратиться к руководству медучреждения или даже в высшие структуры.

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Что делать, если вам отказывают в прививке

В Министерстве здоровья Украины издали простые правила, что делать в такой ситуации. Для начала спросите и запишите имя, фамилию, отчество и должность медицинского работника, который отказал вам в прививке, а также узнайте, на каком основании не хотят вакцинировать.

Важно! Отсутствие декларации с врачом или местной прописки не может являться поводом для отказа. Настаивайте, что это незаконно.

Если объяснением является то, что ради вас не хотят открывать новый флакон коронавирусной вакцины, ведь нет других желающих, то ссылайтесь на письмо Минздрава от 2 февраля 2022 о том, что открывать флакон с многодозной вакциной можно с приходом первого пациента.

Если вам дальше отказывают, сделайте следующее:

Обратитесь к главному врачу (руководителю) медучреждения и объясните суть проблемы.

Если это не помогло – напишите официальную жалобу в департамент/управление здравоохранения вашего города или области. Контакты можно найти по ссылке.

Жалобу можно подать, позвонив в контакт-центр Минздрава – 0 800 60 20 19, или заполнив электронную форму по ссылке.

В Минздраве отмечают, что все прививки по Национальному календарю прививок в Украине и вакцинация от коронавируса являются бесплатными в государственных или частных клиниках Украины, у которых есть договор с НСЗУ.

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