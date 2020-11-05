В Ужгороді усі лікарні заповнені на 100% і хворих на коронавірусну інфекцію розвозять в інші міста області.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров та завідувач відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ Вікторія Тимчик під час брифінгу.

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Місто Ужгород має 4 заклади охорони здоров'я, що приймають зі всієї області хворих та інфікованих, які потребують госпіталізації… У них у рамках фонду, який був виділений, на 100% заповнене все, в тому числі й центральна міська клінічна лікарня,

– заявив голова Закарпатської ОДА.

Так, ужгородців транспортують в інші лікарні, де є місця для лікування хворих з коронавірусом, це – Свалява, Виноградів, Мукачево.

"Але й там уже закінчуються місця", – додав Петров.

За його словами, Ужгород входить у такий пік, коли не зможе навіть виконати критерії МОЗ, щоб хворих на COVID-19 розвозили у лікарні в межах 60 хвилин.