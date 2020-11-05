В Ужгороде полностью заполнены все больницы для пациентов с COVID-19
В Ужгороде все больницы заполнены на 100% и больных коронавирусной инфекцией развозят в другие города области.
Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров и заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Виктория Тимчик во время брифинга.
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Город Ужгород имеет 4 учреждения здравоохранения, которые принимают из всей области больных и инфицированных, нуждающихся в госпитализации... У них в рамках фонда, который был выделен, на 100% заполнено все, в том числе и центральная городская клиническая больница,
– заявил председатель Закарпатской ОГА.
Так, ужгородцев транспортируют в другие больницы, где есть места для лечения больных коронавирусом, это – Свалява, Виноградов, Мукачево.
"Но и там уже заканчиваются места", – добавил Петров.
По его словам, Ужгород входит в такой пик, когда не сможет даже выполнить критерии Минздрава, чтобы больных COVID-19 развозили в больницы в пределах 60 минут.
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