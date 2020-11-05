В Ужгороде все больницы заполнены на 100% и больных коронавирусной инфекцией развозят в другие города области.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров и заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Виктория Тимчик во время брифинга.

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Город Ужгород имеет 4 учреждения здравоохранения, которые принимают из всей области больных и инфицированных, нуждающихся в госпитализации... У них в рамках фонда, который был выделен, на 100% заполнено все, в том числе и центральная городская клиническая больница,

– заявил председатель Закарпатской ОГА.

Так, ужгородцев транспортируют в другие больницы, где есть места для лечения больных коронавирусом, это – Свалява, Виноградов, Мукачево.

"Но и там уже заканчиваются места", – добавил Петров.

По его словам, Ужгород входит в такой пик, когда не сможет даже выполнить критерии Минздрава, чтобы больных COVID-19 развозили в больницы в пределах 60 минут.