В Украине могут ввести время для людей в возрасте от 60 лет для того, чтобы они могли делать покупки без посторонних людей.

Об этом в интервью Радио НВ заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он отметил, что большинство летальных случаев в возрастной категории 50+.

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Мы хотим порекомендовать установить время для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10 до 12, если бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет,

– объяснил Виктор Ляшко.

По словам заместителя главы Минздрава, это обычная европейская практика.

Добавим, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 9 524 больных коронавирусом – это самый высокий прирост инфицированных в стране с начала пандемии.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 420 617 больных COVID-19. Из них выздоровели 176 404 человека, но еще 7 731 умер от осложнений, вызванных болезнью. С начала 2020 года в Украине провели 3 386 489 тестов на выявление коронавирусной инфекции.