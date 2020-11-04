В Україні можуть запровадити годину для людей віком від 60 років для того, щоб вони могли робити покупки без сторонніх людей.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зазначив, що більшість летальних випадків є у віковій категорії 50+.

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Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10 до 12-ї, коли б ми усі розуміли, що це час для людей 60+ років,

– пояснив Віктор Ляшко.

За словами заступника глави МОЗ, це звичайна європейська практика.

Додамо, за минулу добу в Україні зареєстрували 9 524 хворих на коронавірус – це найвищий приріст інфікованих в країні від початку пандемії.

Від початку пандемії в країні зареєстрували 420 617 хворих на COVID-19. З них одужали 176 404 людини, але ще 7 731 помер від ускладнень, спричинених хворобою. Від початку 2020 року в Україні провели 3 386 489 тестів на виявлення коронавірусної інфекції.