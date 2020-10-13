В Україні бачимо зростання кількості нових випадків COVID-19, а також і кількості госпіталізацій. Тому уряд планує переглянути протиепідемічні заходи, а карантин продовжити до 31 грудня.

Про це говорив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо" 12 жовтня.

Читайте також Ляшко: Резерв ліжок для хворих на COVID-19 – госпіталі МВС та СБУ

Ми будемо завтра ініціювати заслухати на засіданні уряду продовження карантину до 31 грудня 2020 року,

– сказав Ляшко.

Також він підтвердив, що канікули для навчальних закладів уряд пропонує встановити з 15 по 30 жовтня: "Після 30 жовтня будемо далі дивитись, що робити зі шкільною освітою".

Вищі ж навчальні заклади мали б перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада, а студентам із гуртожитків рекомендують виїхати, але:

Рекомендація не стосується сиріт та позбавлених батьківської опіки дітей, а також дітей з окупованих територій Донбасу та Криму.

Ще одне обмеження: роботу закладів громадського харчування планують обмежити 22 годиною.

Нагадаємо, карантин в Україні діє з 12 березня (з 22 травня – адаптивний карантин), тобто – вже рівно 7 місяців.



Що таке адаптивний карантин та які він містить обмеження / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу Другого локдауну в Україні не буде, – Степанов