Уряд планує продовжити карантин до 31 грудня, – Ляшко
В Україні бачимо зростання кількості нових випадків COVID-19, а також і кількості госпіталізацій. Тому уряд планує переглянути протиепідемічні заходи, а карантин продовжити до 31 грудня.
Про це говорив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо" 12 жовтня.
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Ми будемо завтра ініціювати заслухати на засіданні уряду продовження карантину до 31 грудня 2020 року,
– сказав Ляшко.
Також він підтвердив, що канікули для навчальних закладів уряд пропонує встановити з 15 по 30 жовтня: "Після 30 жовтня будемо далі дивитись, що робити зі шкільною освітою".
Вищі ж навчальні заклади мали б перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада, а студентам із гуртожитків рекомендують виїхати, але:
- Рекомендація не стосується сиріт та позбавлених батьківської опіки дітей, а також дітей з окупованих територій Донбасу та Криму.
Ще одне обмеження: роботу закладів громадського харчування планують обмежити 22 годиною.
Що таке адаптивний карантин та які він містить обмеження / Інфографіка 24 каналу
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