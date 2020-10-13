В Украине видим рост количества новых случаев COVID-19, а также и количества госпитализаций. Поэтому правительство планирует пересмотреть противоэпидемические мероприятия, а карантин продлить до 31 декабря.

Об этом говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире " Общественного радио " 12 октября.

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Мы будем завтра инициировать слушание на заседании правительства о продлении карантина до 31 декабря 2020 года,

– сказал Ляшко.

Также он подтвердил, что каникулы для учебных заведений правительство предлагает установить с 15 по 30 октября: "После 30 октября будем дальше смотреть, что делать со школьным образованием".

Высшие же учебные заведения должны перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября, а студентам из общежитий рекомендуют уехать, но:

Рекомендация не касается сирот и лишенных родительской опеки детей, а также детей с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Еще одно ограничение: работу заведений общественного питания планируют ограничить 22 часами.

Напомним, карантин в Украине действует с 12 марта (с 22 мая – адаптивный карантин), то есть – уже ровно 7 месяцев.



Что такое адаптивный карантин и какие он содержит ограничения / Инфографика 24 канала