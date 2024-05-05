Бджоли та оси, загалом, не агресивні й використовують своє жало для захисту себе чи свого гнізда, але з махання руками та крики роблять вас ворогом, якого потрібно вжалити.

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Що робити якщо вжалила оса чи бджола

Перше і найважливіше – перевірте, чи не залишилося жало в шкірі. Так ви зможете визначити, хто вас атакував – бджола чи оса. Бджоли залишають своє жало в тілі жертви після укусу, а оси – ні.

Якщо жало залишилося, його потрібно якнайшвидше видалити. Не поспішайте витягувати його голими руками або пінцетом! Жало схоже на піпетку, і якщо ви стиснете його, пробуючи витягнути, як скалку, то просто видушите в рану залишки отрути, що залишилися.

Краще знайдіть марлю або тонкий плоский об'єкт, наприклад банківську карту або столовий ніж, і обережно видаліть жало.

Тепер промийте місце укусу водою із милом.

На місці укусу може бути три реакції: локальна, велика локальна та алергічна.

Локальна реакція схожа на укуси інших комах: місце укусу стає рожевим, болить і може свербіти, виникає невеликий набряк розміром з монетку, за кілька годин він минає.

Велика локальна реакція більш виражена: місце укусу стає червоним, набряк тримається кілька днів і може досягати розміру долоні, а сліди укусу можуть залишитися до 10 днів. Приблизно 10% людей зазнають такої реакції на укуси.

Але це не алергія, і навряд чи слід очікувати анафілактичного шоку – до нього схильні лише близько 5%. Ви можете прийняти антигістамінне або безрецептурне знеболювальне, якщо вас турбує свербіж і біль, і/або прикласти до укусу холодний компрес.

Важливо: якщо через три дні набряк, біль та свербіж не зникли, потрібно звернутися до лікаря.

Алергічна реакція на укуси ос та бджіл

Алергічна реакція є найнебезпечнішою. Вона триває кілька годин і може бути небезпечною для життя. На отруту реагує не тільки місце укусу, а весь організм, тому, якщо ви зрозуміли, що щось йде не так, викликайте швидку допомогу. Ось ознаки алергії:

непритомність або запаморочення;

біль у животі, нудота чи діарея;

утруднене дихання або інші проблеми з диханням, зміни в голосі;

реакції на шкірі поза місцем укусу: це можуть бути набряки або червоні плями (кропив'янка).

Якщо ви бачите, що людину вжалили і їй погано, не залишайтеся осторонь – їй може знадобитися термінова допомога, і ви можете її надати: хоча б викликати швидку допомогу. Звичайні протиалергічні препарати швидше за все не допоможуть, тому без допомоги медичних працівників не обійтися.