Французький сир зі стафілококом

Таку інформацію повідомила Європейська система швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів. У цьому французькому молочному продукті виявлені патогенні мікроорганізми, зокрема золотистий стафілокок.

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Виробником цього сиру є компанія Pochat & Fils. Сир Reblochon, що містить стафілокок, доставили не тільки до України, але і до Бельгії та Іспанії. У Франції цей продукт вже вилучили з продажу в магазинах.

Наскільки небезпечний стафілокок

Золотисті стафілококи (умовно-патогенні бактерії роду Staphylococcus) – частина мікрофлори тіла здорової людини. Найчастіше вони живуть на шкірі або слизових носа, горла та кишківник. Іноді вони бунтують і викликають стафілококові або внутрішньолікарняні інфекції.

Стафілококи легко передаються від людини до людини. Вони проникають через пошкоджену шкіру, а також під час розмови, кашлю, чхання, через загальні речі, а також через харчі, які заражені збудником. Загалом, складніше придумати, як стафілококи не передається.

Стафілокок дуже поширений: бактерії є у третини населення Землі. Але це не означає, що у людей стафілококова інфекція. Бактерії живуть на їхній шкірі, у горлі чи кишківнику – люди просто носії.

Золотистий стафілокок здатний перебувати в організмі довгий час і не завдавати людині шкоди. Щоб захворіти, потрібно створити умови для бактерій. Наприклад, якщо імунітет слабшає через хворобу, стафілококи можуть розпочати гру. У будь-якої людини може розвинутись стафілококова інфекція, хоча певні групи людей наражаються на більший ризик, наприклад люди з хронічними захворюваннями: діабетом, раком, судинними захворюваннями, екземою, хворобами легень.

Стафілокок може викликати безліч хвороб: шкірні інфекції, бактеріємію, інфекційне запалення кісток, ендокардит, харчове отруєння, пневмонію та синдром токсичного шоку.