В Україну приїде 2,5 мільйона доз вакцини CoronaVac

До України їде нова партія вакцини CoronaVac. Уже 12 грудня наша країна отримає 2,5 мільйона доз препарату.

Нова партія вакцини CoronaVac прибуде двома "траншами". Обидва будуть 12 грудня.

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Коли прибуде вакцина

У неділю, 12 грудня, в Україну прибудуть дві поставки вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19,

– йдеться в заяві "Лекхім".

Перша партія вакцин прибуде близько 12:00. Тоді Україна отримає 2 мільйони доз препарату CoronaVac.

Наступною партією, близько 19:20 в Україну доставлять 447 тисяч доз вакцини. Усі поставки здійснюють в межах угоди між виробником та компанією "Лекхім", яка з 2022 року може виробляти CoronaVac в Харкові.

Вакцинація в Україні: головне

В Україні вакцинувалися уже понад 26 мільйонів людей щонайменше однією дозою вакцини проти коронавірусу.

У відсотковому співвідношенні кількість вакцинованих українців становить 45,2%.

Вакцини CoronaVac, за словами голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, не підходять для бустерної дози.

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