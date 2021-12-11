Нова партія вакцини CoronaVac прибуде двома "траншами". Обидва будуть 12 грудня.

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Коли прибуде вакцина

У неділю, 12 грудня, в Україну прибудуть дві поставки вакцини CoronaVac для профілактики COVID-19,

– йдеться в заяві "Лекхім".

Перша партія вакцин прибуде близько 12:00. Тоді Україна отримає 2 мільйони доз препарату CoronaVac.

Наступною партією, близько 19:20 в Україну доставлять 447 тисяч доз вакцини. Усі поставки здійснюють в межах угоди між виробником та компанією "Лекхім", яка з 2022 року може виробляти CoronaVac в Харкові.

Вакцинація в Україні: головне

В Україні вакцинувалися уже понад 26 мільйонів людей щонайменше однією дозою вакцини проти коронавірусу.

У відсотковому співвідношенні кількість вакцинованих українців становить 45,2%.

Вакцини CoronaVac, за словами голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, не підходять для бустерної дози.

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