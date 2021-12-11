Новая партия вакцины CoronaVac прибудет двумя "траншами". Оба будут 12 декабря.

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Когда прибудет вакцина

В воскресенье, 12 декабря, в Украину прибудут две поставки вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19,

– говорится в заявлении "Лекхим".

Первая партия вакцин прибудет около 12: 00. Тогда Украина получит 2 миллиона доз препарата CoronaVac.

Следующей партией, около 19:20 в Украину доставят 447 тысяч доз вакцины. Все поставки осуществляют в рамках соглашения между производителем и компанией "Лекхим", которая с 2022 года может производить CoronaVac в Харькове.

Вакцинация в Украине: главное

В Украине вакцинировались уже более 26 миллионов человек по меньшей мере одной дозой вакцины против коронавируса.

В процентном соотношении количество вакцинированных украинцев составляет 45,2%.

Вакцины CoronaVac, по словам председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, не подходят для бустерной дозы.

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