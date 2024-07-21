Про це повідомляв педставник Кабінету міністрів України Тарас Мельничук. Розповідаємо детальніше, як проводяться тести на вживання автомобілістами алкоголю та наркотиків у 2024 році.
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"Найголовніше нововведення – це обов’язкова лабораторна перевірка водія, проведена на місці зупинки", – зазначив він.
Можуть зупинити у будь-який час доби
Згідно з нововведеннями, поліціянти мають право зупиняти автомобілістів із підозрою на нетверезий стан у будь-який час, використовуючи для цього засоби контролю рівня алкоголю та швидкі тести на виявлення наркотиків.
Аби забезпечити відкритість процесу та законність результатів під час тестування мають бути присутні 2 незалежних свідків або ж правоохоронці можуть фіксувати процедуру на відео.
Який порядок перевірки водія на алкоголь
Поліцейські мають право перевіряти водіїв на алкоголь і наркотичні речовини, якщо є явні ознаки сп'яніння, як от:
- наявність запаху алкоголю;
- невиразна мова і нестабільність у рухах;
- дрібне тремтіння в кінцівках;
- поведінка, що не відповідає ситуації;
- зіниці, які не змінюються під впливом світла;
- занадто повільні або, навпаки, занадто швидкі реакції та рухи;
- почервоніння або блідість шкіри обличчя.
При цьому перевірку мають проводити виключно за допомогою сертифікованого обладнання, схваленого МОЗ та Держспоживстандартом.
Перед проведенням тесту поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про процедуру використання приладу і пред'явити необхідні документи (сертифікат і акт повірки).