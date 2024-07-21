Об этом сообщал педпредставитель Кабинета министров Украины Тарас Мельничук. Рассказываем подробнее, как проводятся тесты на употребление автомобилистами алкоголя и наркотиков в 2024 году.
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"Самое главное нововведение – это обязательная лабораторная проверка водителя, проведена на месте остановки", – отметил он.
Могут остановить в любое время суток
Согласно нововведениям, полицейские имеют право останавливать автомобилистов с подозрением на нетрезвое состояние в любое время, используя для этого средства контроля уровня алкоголя и быстрые тесты на выявление наркотиков.
Чтобы обеспечить открытость процесса и законность результатов во время тестирования должны присутствовать 2 независимых свидетелей или правоохранители могут фиксировать процедуру на видео.
Какой порядок проверки водителя на алкоголь
Полицейские имеют право проверять водителей на алкоголь и наркотические вещества, если есть явные признаки опьянения, как вот:
- наличие запаха алкоголя;
- невнятная речь и нестабильность в движениях;
- мелкая дрожь в конечностях;
- поведение, не соответствующее ситуации;
- зрачки, которые не меняются под воздействием света;
- слишком медленные или, наоборот, слишком быстрые реакции и движения;
- покраснение или бледность кожи лица.
При этом проверку должны проводить исключительно с помощью сертифицированного оборудования, одобренного Минздравом и Госпотребстандартом.
Перед проведением теста полицейский обязан проинформировать водителя о процедуре использования прибора и предъявить необходимые документы (сертификат и акт поверки).