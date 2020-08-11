В Україні зареєстрували 83 115 інфікованих COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксували 1 158 випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 11 серпня загальна кількість інфікованих в країні становить 83 115.
Статистика розповсюдження коронавірусу в країні оприлюднена у системі моніторингу РНБО України, повідомляє 24 канал.
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Від початку 2020 року в Україні коронавірус виявили у 83 115 людей, 1 158 з яких – за минулу добу.
На жаль, від учора зареєстрували ще 29 смертей, пов'язаних з COVID-19. Загалом, 1 951 мешканець країни помер під час перебігу хвороби.
Втім, 44 934 інфікованих вже одужали від коронавірусу. Але 36 230 громадян досі продовжують лікуватись.
Коронавірус в областях України станом на 11 серпня
Найбільше нових хворих зареєстрували на Львівщині (+161), у Києві (+123), а також в Одеській (+134), Харківській (+129) та Івано-Франківській (+114) областях.
- Вінницька область – 3002 (+17);
- Волинська область – 4375 (+48);
- Дніпропетровська область – 1571 (0);
- Донецька область – 982 (+6);
- Житомирська область – 2178 (+24);
- Закарпатська область – 5875 (+66);
- Запорізька область – 959 (+6);
- Івано-Франківська область – 5911 (+114);
- Кіровоградська область – 725 (+1);
- м. Київ – 9687 (+123);
- Київська область – 4239 (+42);
- Львівська область – 11142 (+161);
- Луганська область – 157 (+2);
- Миколаївська область – 729 (+13);
- Одеська область – 4364 (+134);
- Полтавська область – 503 (+6);
- Рівненська область – 7018 (+95);
- Сумська область – 702 (+3);
- Тернопільська область – 3375 (+51);
- Харківська область – 5030 (+129);
- Херсонська область – 271 (+2);
- Хмельницька область – 1376 (+8);
- Чернівецька область – 6867 (+90);
- Черкаська область – 1039 (+3);
- Чернігівська область – 1038 (+14).