За минулу добу в Україні зафіксували 1 158 випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 11 серпня загальна кількість інфікованих в країні становить 83 115.

Статистика розповсюдження коронавірусу в країні оприлюднена у системі моніторингу РНБО України, повідомляє 24 канал.

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Від початку 2020 року в Україні коронавірус виявили у 83 115 людей, 1 158 з яких – за минулу добу.

На жаль, від учора зареєстрували ще 29 смертей, пов'язаних з COVID-19. Загалом, 1 951 мешканець країни помер під час перебігу хвороби.

Втім, 44 934 інфікованих вже одужали від коронавірусу. Але 36 230 громадян досі продовжують лікуватись.

Коронавірус в областях України станом на 11 серпня

Найбільше нових хворих зареєстрували на Львівщині (+161), у Києві (+123), а також в Одеській (+134), Харківській (+129) та Івано-Франківській (+114) областях.

Вінницька область – 3002 (+17);

Волинська область – 4375 (+48);

Дніпропетровська область – 1571 (0);

Донецька область – 982 (+6);

Житомирська область – 2178 (+24);

Закарпатська область – 5875 (+66);

Запорізька область – 959 (+6);

Івано-Франківська область – 5911 (+114);

Кіровоградська область – 725 (+1);

м. Київ – 9687 (+123);

Київська область – 4239 (+42);

Львівська область – 11142 (+161);

Луганська область – 157 (+2);

Миколаївська область – 729 (+13);

Одеська область – 4364 (+134);

Полтавська область – 503 (+6);

Рівненська область – 7018 (+95);

Сумська область – 702 (+3);

Тернопільська область – 3375 (+51);

Харківська область – 5030 (+129);

Херсонська область – 271 (+2);

Хмельницька область – 1376 (+8);

Чернівецька область – 6867 (+90);

Черкаська область – 1039 (+3);

Чернігівська область – 1038 (+14).

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з окупованих АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.