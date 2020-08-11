За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 158 случаев заражения коронавирусом. Соответственно, по состоянию на 11 августа общее количество инфицированных в стране составляет 83 115.

Статистика распространения коронавируса в стране обнародована в системе мониторинга СНБО Украины, сообщает 24 канал.

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С начала 2020 года в Украине коронавирус обнаружили у 83 115 человек, 1 158 из которых – за минувшие сутки.

К сожалению, со вчерашнего дня зарегистрировали еще 29 смертей, связанных с COVID-19. В общем, 1 951 житель страны умер во время течения болезни.

Впрочем, 44 934 инфицированных уже выздоровели от коронавируса. Но 36 230 граждан до сих пор продолжают лечиться.

Коронавирус в областях Украины по состоянию на 11 августа

Больше всего новых больных зарегистрировали на Львовщине (+161), в Киеве (+123), а также в Одесской (+134), Харьковской (+129) и Ивано-Франковской (+114) областях.

Винницкая область – 3 002 (+17);

Волынская область – 4 375 (+48);

Днепропетровская область – 1 571 (0);

Донецкая область – 982 (+6);

Житомирская область – 2 178 (+24);

Закарпатская область – 5 875 (+66);

Запорожская область – 959 (+6);

Ивано-Франковская область – 5 911 (+114);

Кировоградская область – 725 (+1);

г. Киев – 9 687 (+123);

Киевская область – 4 239 (+42);

Львовская область – 11 142 (+161);

Луганская область – 157 (+2);

Николаевская область – 729 (+13);

Одесская область – 4 364 (+134);

Полтавская область – 503 (+6);

Ровенская область – 7 018 (+95);

Сумская область – 702 (+3);

Тернопольская область – 3 375 (+51);

Харьковская область – 5 030 (+129);

Херсонская область – 271 (+2);

Хмельницкая область – 1 376 (+8);

Черновицкая область – 6 867 (+90);

Черкасская область – 1 039 (+3);

Черниговская область – 1 038 (+14).

Обратите внимание! В статистике отсутствуют данные из оккупированных АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.