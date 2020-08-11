В Украине зарегистрировали 83 115 инфицированных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 158 случаев заражения коронавирусом. Соответственно, по состоянию на 11 августа общее количество инфицированных в стране составляет 83 115.
Статистика распространения коронавируса в стране обнародована в системе мониторинга СНБО Украины, сообщает 24 канал.
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С начала 2020 года в Украине коронавирус обнаружили у 83 115 человек, 1 158 из которых – за минувшие сутки.
К сожалению, со вчерашнего дня зарегистрировали еще 29 смертей, связанных с COVID-19. В общем, 1 951 житель страны умер во время течения болезни.
Впрочем, 44 934 инфицированных уже выздоровели от коронавируса. Но 36 230 граждан до сих пор продолжают лечиться.
Коронавирус в областях Украины по состоянию на 11 августа
Больше всего новых больных зарегистрировали на Львовщине (+161), в Киеве (+123), а также в Одесской (+134), Харьковской (+129) и Ивано-Франковской (+114) областях.
- Винницкая область – 3 002 (+17);
- Волынская область – 4 375 (+48);
- Днепропетровская область – 1 571 (0);
- Донецкая область – 982 (+6);
- Житомирская область – 2 178 (+24);
- Закарпатская область – 5 875 (+66);
- Запорожская область – 959 (+6);
- Ивано-Франковская область – 5 911 (+114);
- Кировоградская область – 725 (+1);
- г. Киев – 9 687 (+123);
- Киевская область – 4 239 (+42);
- Львовская область – 11 142 (+161);
- Луганская область – 157 (+2);
- Николаевская область – 729 (+13);
- Одесская область – 4 364 (+134);
- Полтавская область – 503 (+6);
- Ровенская область – 7 018 (+95);
- Сумская область – 702 (+3);
- Тернопольская область – 3 375 (+51);
- Харьковская область – 5 030 (+129);
- Херсонская область – 271 (+2);
- Хмельницкая область – 1 376 (+8);
- Черновицкая область – 6 867 (+90);
- Черкасская область – 1 039 (+3);
- Черниговская область – 1 038 (+14).