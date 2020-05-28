Від учора на території країни коронавірус підтвердили ще у 477 людей. Відтак, станом на 09:00 28 травня в Україні зафіксували 22 382 випадки зараження COVID-19.

Про ситуацію з коронавірусом в Україні повідомляє система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.

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Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 477 нових випадків зараження коронавірусом – це найбільша кількість за останній тиждень.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 22 382 громадян України. З них 13 274 випадків зараження залишаються активними, адже 8 434 людини одужали, а ще 669 померли.

Від учора найбільше випадків зараження зареєстрували у Рівненській (+74), Львівській (+70) та Чернівецькій (+57) областях.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулий день було здійснено 10 298 досліджень методом ПЛР,

COVID-19 в областях України станом на 28 травня:

Вінницька область – 947;

Волинська область – 851;

Дніпропетровська область – 920;

Донецька область – 158;

Житомирська область – 673;

Закарпатська область – 1124;

Запорізька область – 425;

Івано-Франківська область – 1339;

Кіровоградська область – 495;

Київ – 2793;

Київська область – 1517;

Львівська область – 1513;

Луганська область – 45;

Миколаївська область – 282;

Одеська область – 861;

Полтавська область – 268;

Рівненська область – 1588;

Сумська область – 166;

Тернопільська область – 1131;

Харківська область – 981;

Херсонська область – 177;

Хмельницька область – 386;

Чернівецька область – 3201;

Черкаська область – 401;

Чернігівська область – 140.

Зверніть увагу! У зведенні немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Станом на ранок 28 травня Центр громадського здоров'я отримав 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року до Центру надійшло 55 995 таких повідомлень.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу