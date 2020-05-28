В Украине зарегистрировали 22 382 случая коронавируса COVID-19
Со вчерашнего дня на территории страны коронавирус подтвердили еще у 477 человек. Следовательно, по состоянию на 09:00 28 мая в Украине зафиксировали 22 382 случая заражения COVID-19.
О ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 477 новых случаев заражения коронавирусом – это наибольшее количество за последнюю неделю.
С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 22 382 граждан Украины. Из них 13 274 случая заражения остаются активными, ведь 8 434 человека выздоровели, а еще 669 умерли.
Со вчера больше всего случаев заражения зарегистрировали в Ровненской (+74), Львовской (+70) и Черновицкой (+57) областях.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошедший день было совершено 10 298 исследований методом ПЦР.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 28 мая:
- Винницкая область – 947;
- Волынская область – 851;
- Днепропетровская область – 920;
- Донецкая область – 158;
- Житомирская область – 673;
- Закарпатская область – 1124;
- Запорожская область – 425;
- Ивано-Франковская область – 1339;
- Кировоградская область – 495;
- Киев – 2793;
- Киевская область – 1517;
- Львовская область – 1513;
- Луганская область – 45;
- Николаевская область – 282;
- Одесская область – 861;
- Полтавская область – 268;
- Ровненская область – 1588;
- Сумская область – 166;
- Тернопольская область – 1131;
- Харьковская область – 981;
- Херсонская область – 177;
- Хмельницкая область – 386;
- Черновицкая область – 3201;
- Черкасская область – 401;
- Черниговская область – 140.
Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.
По состоянию на утро 28 мая Центр общественного здоровья получил 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 55 995 таких сообщений.
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