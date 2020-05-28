Со вчерашнего дня на территории страны коронавирус подтвердили еще у 477 человек. Следовательно, по состоянию на 09:00 28 мая в Украине зафиксировали 22 382 случая заражения COVID-19.

О ситуации с коронавирусом в Украине сообщает система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 477 новых случаев заражения коронавирусом – это наибольшее количество за последнюю неделю.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 22 382 граждан Украины. Из них 13 274 случая заражения остаются активными, ведь 8 434 человека выздоровели, а еще 669 умерли.

Со вчера больше всего случаев заражения зарегистрировали в Ровненской (+74), Львовской (+70) и Черновицкой (+57) областях.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошедший день было совершено 10 298 исследований методом ПЦР.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 28 мая:

Винницкая область – 947;

Волынская область – 851;

Днепропетровская область – 920;

Донецкая область – 158;

Житомирская область – 673;

Закарпатская область – 1124;

Запорожская область – 425;

Ивано-Франковская область – 1339;

Кировоградская область – 495;

Киев – 2793;

Киевская область – 1517;

Львовская область – 1513;

Луганская область – 45;

Николаевская область – 282;

Одесская область – 861;

Полтавская область – 268;

Ровненская область – 1588;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1131;

Харьковская область – 981;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 386;

Черновицкая область – 3201;

Черкасская область – 401;

Черниговская область – 140.

Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.

По состоянию на утро 28 мая Центр общественного здоровья получил 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 55 995 таких сообщений.



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