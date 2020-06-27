В Україні вже 42 065 хворих на коронавірус COVID-19

За минулу добу в Україні наявність COVID-19 підтвердилась у 948 людей. Відтак, станом на ранок 27 червня в країні виявлено 42 065 випадків зараження коронавірусом.

Про епідеміологічну ситуацію з коронавірусом у країні повідомляє система моніторингу апарату РНБО України.

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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 42 065 випадків зараження коронавірусом. Впродовж минулої доби виписали 402 пацієнти, адже вони вже подолали хворобу. Загалом від коронавірусу одужала 18 701 людина.

На жаль, від учора на території України померли ще 24 пацієнти з COVID-19. За весь час в країні зареєстрували 1110 летальних випадків серед інфікованих.

За останню добу зареєстрували ще 948 випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих знову зафіксували на Львівщині (+168), у Києві (+140), на Рівненщині (+111) та на Закарпатті (+93).

Впродовж доби в Україні здійснили 24 569 тестувань на коронавірус. З них 12 177 методом ПЛР, а ще 12 392 методом ІФА.

Коронавірус в областях України 27 червня

Вінницька область – 1 811 (+23);

Волинська область – 2 161 (+65);

Дніпропетровська область – 1 087 (+6);

Донецька область – 415 (+3);

Житомирська область – 1 371 (+5);

Закарпатська область – 2 640 (+93);

Запорізька область – 565 (+4);

Івано-Франківська область – 2 253 (+36);

Кіровоградська область – 642 (+2);

Київ – 4 866 (+140);

Київська область – 2 469 (+50);

Львівська область – 5 004 (+168);

Луганська область – 76 (0);

Миколаївська область – 392 (+8);

Одеська область – 1 567 (+38);

Полтавська область – 309 (+5);

Рівненська область – 3 475 (+111);

Сумська область – 287 (+3);

Тернопільська область – 1 876 (+19);

Харківська область – 2 046 (+53);

Херсонська область – 191 (+1);

Хмельницька область – 777 (+53);

Чернівецька область – 4 631 (+49);

Черкаська область – 635 (+8);

Чернігівська область – 519 (+5).

Зверніть увагу! У зведенні відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу