В Украине уже 42 065 больных коронавирусом COVID-19
За прошедшие сутки в Украине наличие COVID-19 подтвердилось у 948 человек. Следовательно, по состоянию на утро 27 июня в стране выявлены 42 065 случаев заражения коронавирусом.
Об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.
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От начала пандемии в Украине зарегистрировали 42 065 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки выписали 402 пациента, ведь они уже преодолели болезнь. Всего от коронавируса выздоровел 18 701 человек.
К сожалению, вчера на территории Украины умерли еще 24 пациента с COVID-19. За все время в стране зарегистрировали 1 110 летальных случаев среди инфицированных.
За последние сутки зарегистрировали еще 948 случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных вновь зафиксировали на Львовщине (+168), в Киеве (+140), на Ровненщине (+111) и на Закарпатье (+93).
Коронавирус в областях Украины 27 июня
- Винницкая область – 1 811 (+23);
- Волынская область – 2 161 (+65);
- Днепропетровская область – 1 087 (+6);
- Донецкая область – 415 (+3);
- Житомирская область – 1 371 (+5);
- Закарпатская область – 2 640 (+93);
- Запорожская область – 565 (+4);
- Ивано-Франковская область – 2 253 (+36);
- Кировоградская область – 642 (+2);
- Киев – 4 866 (+140);
- Киевская область – 2 469 (+50);
- Львовская область – 5 004 (+168);
- Луганская область – 76 (0);
- Николаевская область – 392 (+8);
- Одесская область – 1 567 (+38);
- Полтавская область – 309 (+5);
- Ровненская область – 3 475 (+111);
- Сумская область – 287 (+3);
- Тернопольская область – 1 876 (+19);
- Харьковская область – 2 046 (+53);
- Херсонская область – 191 (+1);
- Хмельницкая область – 777 (+53);
- Черновицкая область – 4 631 (+49);
- Черкасская область – 635 (+8);
- Черниговская область – 519 (+5).
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