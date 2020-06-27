В Украине уже 42 065 больных коронавирусом COVID-19

За прошедшие сутки в Украине наличие COVID-19 подтвердилось у 948 человек. Следовательно, по состоянию на утро 27 июня в стране выявлены 42 065 случаев заражения коронавирусом.

Об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране сообщает система мониторинга аппарата СНБО Украины.

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От начала пандемии в Украине зарегистрировали 42 065 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки выписали 402 пациента, ведь они уже преодолели болезнь. Всего от коронавируса выздоровел 18 701 человек.

К сожалению, вчера на территории Украины умерли еще 24 пациента с COVID-19. За все время в стране зарегистрировали 1 110 летальных случаев среди инфицированных.

За последние сутки зарегистрировали еще 948 случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных вновь зафиксировали на Львовщине (+168), в Киеве (+140), на Ровненщине (+111) и на Закарпатье (+93).

Коронавирус в областях Украины 27 июня

Винницкая область – 1 811 (+23);

Волынская область – 2 161 (+65);

Днепропетровская область – 1 087 (+6);

Донецкая область – 415 (+3);

Житомирская область – 1 371 (+5);

Закарпатская область – 2 640 (+93);

Запорожская область – 565 (+4);

Ивано-Франковская область – 2 253 (+36);

Кировоградская область – 642 (+2);

Киев – 4 866 (+140);

Киевская область – 2 469 (+50);

Львовская область – 5 004 (+168);

Луганская область – 76 (0);

Николаевская область – 392 (+8);

Одесская область – 1 567 (+38);

Полтавская область – 309 (+5);

Ровненская область – 3 475 (+111);

Сумская область – 287 (+3);

Тернопольская область – 1 876 (+19);

Харьковская область – 2 046 (+53);

Херсонская область – 191 (+1);

Хмельницкая область – 777 (+53);

Черновицкая область – 4 631 (+49);

Черкасская область – 635 (+8);

Черниговская область – 519 (+5).

Обратите внимание! В сведении отсутствуют данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.



Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала