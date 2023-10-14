У МОЗ уточнили, що розширили перелік спеціальностей переважно хірургічного профілю. Зокрема, директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій при МОЗ Василь Стрілка пояснив, що відповідні зміни до наказу про кваліфікаційні характеристики запровадили через війну в країні.

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Раніше право переливати кров кваліфікаційними характеристиками передбачено було тільки для лікаря-трансфузіолога і лікаря-анестезіолога. Але, наприклад, у стабілізаційному пункті не завжди є лікар з такою кваліфікацією,

– зауважив він.

До оновленого переліку увійшли:

гематолог;

нейрохірург;

кардіохірург;

травматолог;

комбустіолог (лікар, який спеціалізується на опіках);

уролог;

хірург;

лікарі медицини невідкладних станів.



Ці зміни важливі для порятунку бійців на передовій / Фото LIBKOS

Наказ є розширенням дозволу переливання крові на догоспітальному етапі. У перспективі це дозволить широкому переліку лікарів, які боронять країну в лавах ЗСУ, використовувати кров та її компоненти для порятунку військових на фронті.

У МОЗ також наголосили, що тепер переливати кров на догоспітальному етапі мають ті медики, у кваліфікаційних характеристиках чиїх передбачено це, а також люди, які пройшли відповідне навчання.