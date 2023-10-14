В Минздраве уточнили, что расширили список специальностей преимущественно хирургического профиля. В частности, директор Департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций при Минздраве Василий Стрелко пояснил, что соответствующие изменения в приказа о квалификационных характеристиках ввели из-за войны войны в стране.
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Ранее право переливать кровь квалификационными характеристиками предусмотрено только для врача-трансфузиолога и врача-анестезиолога. Но, например, в стабилизационном пункте не всегда есть врач с такой квалификацией,
– заметил он.
В обновленный список вошли:
- гематолог;
- нейрохирург;
- кардиохирург;
- травматолог;
- комбустиолог (врач, специализирующийся на ожогах);
- уролог;
- хирург;
- врачи медицины неотложных состояний.
Эти изменения важны для спасения бойцов на передовой / Фото LIBKOS
В Минздраве также отметили, что теперь переливать кровь на догоспитальном этапе у тех медиков, в квалификационных характеристиках чьих предусмотрено это, а также люди, которые прошли соответствующее обучение.