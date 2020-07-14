В Україні продовжать лікувати COVID-19 неефективним препаратом, який рекламував Трамп
Міністерство охорони здоров'я виключило зі стандартів надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою препарат "гідроксихлорохін" для пацієнтів з важким перебігом хвороби та дітей, але залишило для пацієнтів з середньою важкістю перебігу хвороби.
Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, пише 24 канал.
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За її словами, над оновленням протоколу лікування COVID-19 працює 31 експерт.
У стандарт надання медичної допомоги при COVID-19 буде включено "дексаметазон" і додаток з антикоагулянтної терапії. Крім цього, буде виключений "лопінавір", "ритонавір", а також буде розширена можливість використання "ремдесівіра",
– розповіла Садов'як.
Виключили "гідроксихлорохін" з протоколу надання допомоги тяжкого перебігу COVID-19 і для дітей. Але залишають для пацієнтів середнього ступеня тяжкості групи ризику. Відповідний наказ МОЗ незабаром підпишуть.
Що відомо про гідроксихлорохін
- Це протималярійний препарат, який зменшує активність імунної системи.
- Гідроксихлорохін активно просував президент США Дональд Трамп.
- Препарат має безліч побічних реакцій.
- Науковці провели багато досліджень, які не підтвердили ефективності гідроксихлорохіну.
- Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила припинити випробування гідроксихлорохіну через те, що він не знижує рівень смертності від коронавірусу.