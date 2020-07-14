Міністерство охорони здоров'я виключило зі стандартів надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою препарат "гідроксихлорохін" для пацієнтів з важким перебігом хвороби та дітей, але залишило для пацієнтів з середньою важкістю перебігу хвороби.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, пише 24 канал.

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За її словами, над оновленням протоколу лікування COVID-19 працює 31 експерт.

У стандарт надання медичної допомоги при COVID-19 буде включено "дексаметазон" і додаток з антикоагулянтної терапії. Крім цього, буде виключений "лопінавір", "ритонавір", а також буде розширена можливість використання "ремдесівіра",

– розповіла Садов'як.

Виключили "гідроксихлорохін" з протоколу надання допомоги тяжкого перебігу COVID-19 і для дітей. Але залишають для пацієнтів середнього ступеня тяжкості групи ризику. Відповідний наказ МОЗ незабаром підпишуть.

Що відомо про гідроксихлорохін