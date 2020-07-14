Министерство здравоохранения исключило из стандартов оказания помощи пациентам с коронавирусной болезнью препарат "гидроксихлорохин" для пациентов с тяжелым течением болезни и детей, но оставило для пациентов со средней тяжестью течения болезни.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк, пишет 24 канал.

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По ее словам, над обновлением протокола лечения COVID-19 работает 31 эксперт.

В стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19 будет включен "дексаметазон" и приложение с антикоагулянтной терапии. Кроме этого, будет исключен "лопинавир", "ритонавир", а также будет расширена возможность использования "ремдесивира",

– рассказала Садовяк.

Исключили "гидроксихлорохин" из протокола оказания помощи тяжелому течению COVID-19 и для детей. Но оставляют для пациентов средней степени тяжести группы риска. Соответствующий приказ Минздрава вскоре подпишут.

Что известно о гидроксихлорохине