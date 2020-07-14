В Украине продолжат лечить COVID-19 неэффективным препаратом, который рекламировал Трамп
Министерство здравоохранения исключило из стандартов оказания помощи пациентам с коронавирусной болезнью препарат "гидроксихлорохин" для пациентов с тяжелым течением болезни и детей, но оставило для пациентов со средней тяжестью течения болезни.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк, пишет 24 канал.
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По ее словам, над обновлением протокола лечения COVID-19 работает 31 эксперт.
В стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19 будет включен "дексаметазон" и приложение с антикоагулянтной терапии. Кроме этого, будет исключен "лопинавир", "ритонавир", а также будет расширена возможность использования "ремдесивира",
– рассказала Садовяк.
Исключили "гидроксихлорохин" из протокола оказания помощи тяжелому течению COVID-19 и для детей. Но оставляют для пациентов средней степени тяжести группы риска. Соответствующий приказ Минздрава вскоре подпишут.
Что известно о гидроксихлорохине
- Это противомалярийный препарат, который уменьшает активность иммунной системы.
- Гидроксихлорохин активно продвигал президент США Дональд Трамп.
- Препарат имеет множество побочных реакций.
- Ученые провели много исследований, которые не подтвердили эффективности гидроксихлорохина.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила прекратить испытания гидроксихлорохина из-за того, что он не снижает уровень смертности от коронавируса.