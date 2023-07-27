Підготовка до теракту на ЗАЕС
Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник голови Мінохорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, поповнюються та оновлюються запаси калію йодиду та триває робота над протоколом лікування гострої променевої хвороби, якщо росіяни все ж підірвуть станцію.
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Ігор Кузін
“Стосовно загальних рекомендацій, які є, то ми впродовж минулого, поточного року і зараз фокусуємося на заміні певних партій калію йодиду. Тому що ми розуміємо, що перші партії заїхали ще минулого року з обмеженим терміном придатності”.
Він додав, що у більшості областей провели ситуаційні навчання для тестування системи надання швидкої медичної допомоги, медицини катастроф і радіаційного моніторингу.
Україна також отримала велику кількість міжнародних протоколів від партнерів, що дозволяють застосовувати сучасні методи лікування гострої променевої хвороби.
"В Україні наявний національний протокол з 2006 року, проте наразі утворена робоча група, яка оновлює його для лікування гострої променевої хвороби", – повідомив Кузін.
Останні новини щодо ситуації на ЗАЕС
- Росія підвищує ставки, з метою запуску 4 енергоблока Запорізької АЕС, що спричиняє збільшення загрози техногенної катастрофи, на що звертає увагу українська розвідка.
- В червні, український Енергоатом наказав зупинити роботу 5-го енергоблока ЗАЕС, проте Росія ігнорує цю постанову, і МАГАТЕ не реагує на ситуацію.
- Експерти, зокрема Ольга Кошарна, розповідають про можливі наслідки такої ситуації, зазначаючи, що для аварійної ситуації не обов'язково підривати реактор, адже достатньо знищити замінований ставок-охолоджувач.
- У разі спрацювання "гарячого зупину" одного з енергоблоків, працівники ЗАЕС мають лише 24 години, щоб уникнути аварії з ядерними викидами. Якщо ж усі реактори АЕС перейдуть у режим "холодного зупину", у працівників буде близько тижня на реакцію на ситуацію.
- Окупанти на ЗАЕС застосовують репресії, намагаючись змусити українських працівників виконувати їхні злочинні вказівки. Також, для забезпечення ефективнішого керування станцією, Росія завезла своїх власних працівників.