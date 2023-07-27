Підготовка до теракту на ЗАЕС

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник голови Мінохорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, поповнюються та оновлюються запаси калію йодиду та триває робота над протоколом лікування гострої променевої хвороби, якщо росіяни все ж підірвуть станцію.

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Ігор Кузін “Стосовно загальних рекомендацій, які є, то ми впродовж минулого, поточного року і зараз фокусуємося на заміні певних партій калію йодиду. Тому що ми розуміємо, що перші партії заїхали ще минулого року з обмеженим терміном придатності”.

Він додав, що у більшості областей провели ситуаційні навчання для тестування системи надання швидкої медичної допомоги, медицини катастроф і радіаційного моніторингу.

Україна також отримала велику кількість міжнародних протоколів від партнерів, що дозволяють застосовувати сучасні методи лікування гострої променевої хвороби.

"В Україні наявний національний протокол з 2006 року, проте наразі утворена робоча група, яка оновлює його для лікування гострої променевої хвороби", – повідомив Кузін.

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