Подготовка к теракту на ЗАЭС
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель председателя Минздрава Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, пополняются и обновляются запасы йодида калия и продолжается работа над протоколом лечения острой лучевой болезни, если россияне все же подорвут станцию.
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Игорь Кузин
“Что касается общих рекомендаций, то мы на протяжении прошлого, текущего года и сейчас фокусируемся на замене определенных партий калия йодида. Потому что мы понимаем, что первые партии заехали еще в прошлом году с ограниченным сроком годности.
Он добавил, что в большинстве областей провели ситуационные учения для тестирования системы оказания скорой медицинской помощи, медицины катастроф и радиационного мониторинга.
Украина также получила большое количество международных протоколов от партнеров, позволяющих применять современные методы лечения острой лучевой болезни.
"В Украине имеется национальный протокол с 2006 года, однако в настоящее время создана рабочая группа, которая обновляет его для лечения острой лучевой болезни", – сообщил Кузин.
Последние новости о ситуации на ЗАЭС
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- В июне украинский Энергоатом приказал остановить работу 5-го энергоблока ЗАЭС, однако Россия игнорирует это постановление, и МАГАТЭ не реагирует на ситуацию.
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- В случае срабатывания "горячего останова" одного из энергоблоков, работники ЗАЭС имеют всего 24 часа, чтобы избежать аварии с ядерными выбросами. Если все реакторы АЭС перейдут в режим "холодной остановки", у работников будет около недели на реакцию на ситуацию.
- Оккупанты на ЗАЭС применяют репрессии, пытаясь заставить украинских работников выполнять их преступные указания Также для обеспечения более эффективного управления станцией Россия завезла своих собственных работников.