Подготовка к теракту на ЗАЭС

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач, заместитель председателя Минздрава Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, пополняются и обновляются запасы йодида калия и продолжается работа над протоколом лечения острой лучевой болезни, если россияне все же подорвут станцию.

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Игорь Кузин “Что касается общих рекомендаций, то мы на протяжении прошлого, текущего года и сейчас фокусируемся на замене определенных партий калия йодида. Потому что мы понимаем, что первые партии заехали еще в прошлом году с ограниченным сроком годности.

Он добавил, что в большинстве областей провели ситуационные учения для тестирования системы оказания скорой медицинской помощи, медицины катастроф и радиационного мониторинга.

Украина также получила большое количество международных протоколов от партнеров, позволяющих применять современные методы лечения острой лучевой болезни.

"В Украине имеется национальный протокол с 2006 года, однако в настоящее время создана рабочая группа, которая обновляет его для лечения острой лучевой болезни", – сообщил Кузин.

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