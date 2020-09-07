В українських областях додатково виділять місця в лікарнях для пацієнтів з коронавірусною хворобою. Також у Міністерстві охорони здоров'я вирішили закупити додаткове обладнання.

Про це повідомив міністр Охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Максим Степанов “Наразі у нас 35 тисяч ліжок, але у зв'язку зі зростанням захворюваності, ми вважаємо що нам треба приготувати ще близько 15 тисячі ліжок”.

Нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій,

– додав Степанов.

Станом на кінець березня – початку квітня в Україні було 12 тисяч готових ліжко-місць, наразі є – 35 тисяч, тепер виділять додатково ще 15 тисяч.

Окрім того, у МОЗ вирішили закупити додатково медичне обладнання, зокрема кисневі концентратори.

Це пов'язано зі зростанням "важких" пацієнтів з COVID-19.

Максим Степанов “Забезпечення може бути як централізовано, якщо є киснева станція. Так і через кисневі концентрати. Тому що багато хворих, особливо тяжких хворих потребують кисневу терапію. Ми вважаємо, що кисневі концентрати потрібно закупити ”.

Яка захворюваність на COVID-19 в Україні наразі

Загалом від початку епідемії захворіли 138 068 мешканців країни. За минулу добу інфікувалися коронавірусом 2 174 людини. Вже кілька тижнів поспіль кількість хворих зростає.

Добовий рекорд хворих в Україні становить 2 836 людей, зафіксували його 4 вересня.

Ймовірно, у МОЗ вирішили виділити додаткові ліжко-місця через нещодавній скандал з відмовою в госпіталізації хворому з двобічною пневмонією на Київщині через заповненість лікарень.

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ЗМІ оприлюднили запис розмови сімейного лікаря та диспетчера "швидкої" про госпіталізацію людини з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. Там мовиться, що таких пацієнтів у лікарні начебто просто не кладуть – бо у Київській області закінчилися ліжка.