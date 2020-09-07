В Україні додатково підготують 15 тисяч ліжок та кисень для хворих на COVID-19
В українських областях додатково виділять місця в лікарнях для пацієнтів з коронавірусною хворобою. Також у Міністерстві охорони здоров'я вирішили закупити додаткове обладнання.
Про це повідомив міністр Охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій,
– додав Степанов.
Окрім того, у МОЗ вирішили закупити додатково медичне обладнання, зокрема кисневі концентратори.
Це пов'язано зі зростанням "важких" пацієнтів з COVID-19.
Яка захворюваність на COVID-19 в Україні наразі
Загалом від початку епідемії захворіли 138 068 мешканців країни. За минулу добу інфікувалися коронавірусом 2 174 людини. Вже кілька тижнів поспіль кількість хворих зростає.
Добовий рекорд хворих в Україні становить 2 836 людей, зафіксували його 4 вересня.
Ймовірно, у МОЗ вирішили виділити додаткові ліжко-місця через нещодавній скандал з відмовою в госпіталізації хворому з двобічною пневмонією на Київщині через заповненість лікарень.
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ЗМІ оприлюднили запис розмови сімейного лікаря та диспетчера "швидкої" про госпіталізацію людини з двобічною пневмонією та підозрою на COVID-19. Там мовиться, що таких пацієнтів у лікарні начебто просто не кладуть – бо у Київській області закінчилися ліжка.