В Украине дополнительно подготовят 15 тысяч коек и кислород для больных COVID-19
В украинских областях дополнительно выделят места в больницах для пациентов с коронавирусной болезнью. Также в Министерстве здравоохранения решили закупить дополнительное оборудование.
Об этом сообщил министр Здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Нам надо готовиться к любому развитию событий,
– добавил Степанов.
Кроме того, в Минздраве решили закупить дополнительно медицинское оборудование, в частности кислородные концентраторы.
Это связано с ростом "тяжелых" пациентов с COVID-19.
Какая заболеваемость COVID-19 в Украине пока
Всего с начала эпидемии заболели 138 068 жителей страны. За минувшие сутки заразились коронавируса 2174 человека. Уже несколько недель подряд количество больных растет.
Суточный рекорд больных в Украине составляет 2836 человек зафиксировали его 4 сентября.
Вероятно, в Минздраве решили выделить дополнительные койко-места из-за недавнего скандала с отказом в госпитализации больному с двусторонней пневмонией на Киевщине из-за заполненности больниц.
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СМИ обнародовали запись разговора семейного врача и диспетчера "скорой" о госпитализации человека с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19. Там говорится, что таких пациентов в больницы якобы просто не кладут – так как в Киевской области закончились кровати.