В украинских областях дополнительно выделят места в больницах для пациентов с коронавирусной болезнью. Также в Министерстве здравоохранения решили закупить дополнительное оборудование.

Об этом сообщил министр Здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Максим Степанов “Сейчас у нас 35 тысяч коек, но в связи с ростом заболеваемости, мы считаем, что нам надо приготовить еще около 15 тысяч коек”.

Нам надо готовиться к любому развитию событий,

– добавил Степанов.

По состоянию на конец марта – начало апреля в Украине было 12 тысяч готовых койко-мест, сейчас – 35 тысяч, теперь выделят дополнительно еще 15 тысяч.

Кроме того, в Минздраве решили закупить дополнительно медицинское оборудование, в частности кислородные концентраторы.

Это связано с ростом "тяжелых" пациентов с COVID-19.

Максим Степанов “Обеспечение может быть как централизованно, если есть кислородная станция. Так и через кислородные концентраты. Потому что много больных, особенно тяжелых больных, нуждаются в кислородной терапии. Мы считаем, что кислородные концентраты нужно закупить дополнительно ”.

Какая заболеваемость COVID-19 в Украине пока

Всего с начала эпидемии заболели 138 068 жителей страны. За минувшие сутки заразились коронавируса 2174 человека. Уже несколько недель подряд количество больных растет.

Суточный рекорд больных в Украине составляет 2836 человек зафиксировали его 4 сентября.

Вероятно, в Минздраве решили выделить дополнительные койко-места из-за недавнего скандала с отказом в госпитализации больному с двусторонней пневмонией на Киевщине из-за заполненности больниц.

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СМИ обнародовали запись разговора семейного врача и диспетчера "скорой" о госпитализации человека с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19. Там говорится, что таких пациентов в больницы якобы просто не кладут – так как в Киевской области закончились кровати.