В Україні 2 675 нових хворих на COVID-19: статистика в областях
За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у понад 2 тисячі українців. Відомо про 26 смертей внаслідок COVID-19, натомість видужали – 672 пацієнти.
Нові дані опубліковані Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України, пише 24 канал.
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Загалом від початку епідемії SARS-CoV-2 інфікувалися 178 тисяч 253 мешканців України, з яких вже одужали 78 тисяч 184 людини, але померли від ускладнень чи супутніх захворювань – 3 тисячі 583.
Активних хворих, тобто тих, які продовжують лікування, станом на 21 вересня – 97 тисяч 258 українців.
Статистика хворих на COVID-19 в Україні:
- Київ – 19 758 (+275);
- Львівська область – 18 518 (+201) ;
- Харківська область – 15 133 (+245);
- Чернівецька область – 13 165 (+123);
- Івано-Франківська область – 12 538 (+156);
- Одеська область – 11 610 (+188);
- Тернопільська область – 11 439 (+192);
- Рівненська область – 11 242 (+118);
- Закарпатська область – 9 189 (+35);
- Київська область – 7 880 (+136);
- Волинська область – 6 936 (+80);
- Вінницька область – 5 322 (+54);
- Житомирська область – 5 059 (+71);
- Хмельницька область – 4 823 (+192);
- Дніпропетровська область – 4 118 (+136);
- Чернігівська область – 3 341 (+78);
- Черкаська область – 3 096 (+61);
- Сумська область – 3 117 (+94);
- Запорізька область – 2 394 (+55);
- Донецька область – 2 480 (+50);
- Миколаївська область – 2 551 (+82);
- Полтавська область – 1 534 (+35);
- Кіровоградська область – 993 (+8);
- Херсонська область – 818 (+5);
- Луганська область – 759 (+5).
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