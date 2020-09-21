За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у понад 2 тисячі українців. Відомо про 26 смертей внаслідок COVID-19, натомість видужали – 672 пацієнти.

Нові дані опубліковані Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України, пише 24 канал.

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Загалом від початку епідемії SARS-CoV-2 інфікувалися 178 тисяч 253 мешканців України, з яких вже одужали 78 тисяч 184 людини, але померли від ускладнень чи супутніх захворювань – 3 тисячі 583.

Активних хворих, тобто тих, які продовжують лікування, станом на 21 вересня – 97 тисяч 258 українців.

Статистика хворих на COVID-19 в Україні:

Київ – 19 758 (+275);

Львівська область – 18 518 (+201) ;

Харківська область – 15 133 (+245);

Чернівецька область – 13 165 (+123);

Івано-Франківська область – 12 538 (+156);

Одеська область – 11 610 (+188);

Тернопільська область – 11 439 (+192);

Рівненська область – 11 242 (+118);

Закарпатська область – 9 189 (+35);

Київська область – 7 880 (+136);

Волинська область – 6 936 (+80);

Вінницька область – 5 322 (+54);

Житомирська область – 5 059 (+71);

Хмельницька область – 4 823 (+192);

Дніпропетровська область – 4 118 (+136);

Чернігівська область – 3 341 (+78);

Черкаська область – 3 096 (+61);

Сумська область – 3 117 (+94);

Запорізька область – 2 394 (+55);

Донецька область – 2 480 (+50);

Миколаївська область – 2 551 (+82);

Полтавська область – 1 534 (+35);

Кіровоградська область – 993 (+8);

Херсонська область – 818 (+5);

Луганська область – 759 (+5).

Увага: у статистику не врахували дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя