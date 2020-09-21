В Украине 2 675 новых больных COVID-19: статистика в областях
За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у более 2 тысяч украинцев. Известно о 26 смертях в результате COVID-19, зато выздоровели – 672 пациента.
Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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Всего с начала эпидемии SARS-CoV-2 инфицировались 178 253 тысячи жителей Украины, из которых уже выздоровели 77 тысяч 512 человек, но умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний – 3 тысячи 583.
Активных больных, то есть тех, которые продолжают лечение, по состоянию на 21 сентября – 97 тысяч 258 украинцев.
Статистика больных COVID-19 в Украине:
- Киев – 19 758 (+275);
- Львовская область – 18 518 (+201) ;
- Харьковская область – 15 133 (+245);
- Черновицкая область – 13 165 (+123);
- Ивано-Франковская область – 12 538 (+156);
- Одесская область – 11 610 (+188);
- Тернопольская область – 11 439 (+192);
- Ровненская область – 11 242 (+118);
- Закарпатская область – 9 189 (+35);
- Киевская область – 7 880 (+136);
- Волынская область – 6 936 (+80);
- Винницкая область – 5 322 (+54);
- Житомирская область – 5 059 (+71);
- Хмельницкая область – 4 823 (+192);
- Днепропетровская область – 4 118 (+136);
- Черниговская область – 3 341 (+78);
- Черкасская область – 3 096 (+61);
- Сумская область – 3 117 (+94);
- Запорожская область – 2 394 (+55);
- Донецкая область – 2 480 (+50);
- Николаевская область – 2 551 (+82);
- Полтавская область – 1 534 (+35);
- Кировоградская область – 993 (+8);
- Херсонская область – 818 (+5);
- Луганская область – 759 (+5).
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