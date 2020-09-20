Украина занимает второе место по смертности от коронавирусной инфекции за сутки в Европе и шестое в мире.

Об этом говорится в статистике распространения COVID-19 в мире на сайте Worldometers.

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За минувшие сутки в Украине выявили 2 966 новых случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, подтвердили 41 смерть за минувшие сутки. С такими показателями Украина занимает 6 место в мире по количеству умерших пациентов за сутки.

Всего в мире коронавирусом заболели 31 024 429 человек, 962 073 умерли от осложнений, 22 622 615 пациентов выздоровели.

В пятерку стран с наибольшим количеством летальных исходов за сутки в Европе попали также Россия, Румыния, Польша и Венгрия.

Наибольшее количество летальных исходов в мире подтвердили в Мексике, Иране, Индонезии, России и Филиппинах.