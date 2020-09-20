В Украине обнаружили 2 966 случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Украине коронавирус лабораторно подтвердили еще у 2 966 человек. К сожалению, умер 41 больной. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 175 678 человек.
За 19 сентября в Украине выздоровели – только 758 человек. Общее количество людей, которым удалось преодолеть коронавирус, достигает 77 512 человек. Об этом информирует Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданная аппаратом СНБО Украины.
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Всего с начала пандемии умерли 3 557 украинцев. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 94 609 человек, что на 2 893 человека больше, чем днем ранее.
Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области – 424, Киеве – 343, на Тернопольщине – 231 и в Одесской области – 217.
Статистика распространения COVID-19 в Украине 20 сентября
- Киев – 19 483 (+343)
- Львовская область – 18 317 (+188)
- Харьковская область – 14 888 (+424)
- Черновицкая область – 13 042 (+125)
- Ивано-Франковская область – 12 382 (+170)
- Одесская область – 11 422 (+217)
- Тернопольская область – 11 247 (+231)
- Ровненская область – 11 124 (+109)
- Закарпатская область – 9154 (+44)
- Киевская область – 7744 (+133)
- Волынская область – 6856 (+73)
- Винницкая область – 5268 (+68)
- Житомирская область – 4988 (+57)
- Хмельницкая область – 4631 (+150)
- Днепропетровская область – 3982 (+104)
- Черниговская область – 3263 (+75)
- Черкасская область – 3035 (+52)
- Сумская область – 3023 (+107)
- Запорожская область – 2879 (+50)
- Николаевская область – 2469 (+95)
- Донецкая область – 2430 (+59)
- Полтавская область – 1499 (+38)
- Кировоградская область – 985 (+12)
- Херсонская область – 813 (+23)
- Луганская область – 754 (+19)