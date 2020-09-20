За минувшие сутки в Украине коронавирус лабораторно подтвердили еще у 2 966 человек. К сожалению, умер 41 больной. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 175 678 человек.

За 19 сентября в Украине выздоровели – только 758 человек. Общее количество людей, которым удалось преодолеть коронавирус, достигает 77 512 человек. Об этом информирует Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданная аппаратом СНБО Украины.

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Всего с начала пандемии умерли 3 557 украинцев. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 94 609 человек, что на 2 893 человека больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области – 424, Киеве – 343, на Тернопольщине – 231 и в Одесской области – 217.

Статистика распространения COVID-19 в Украине 20 сентября