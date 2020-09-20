За минулу добу в Україні коронавірус лабораторно підтвердили ще у 2 966 людей. На жаль, помер 41 хворий. Загалом з початку пандемії COVID-19 інфікувались 175 678 людей.

За 19 вересня в Україні одужали – лише 758 осіб. Загальна кількість людей, яким вдалось подолати коронавірус, сягає 77 512 осіб. Про це інформує Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створена Апаратом РНБО України.

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Всього з початку пандемії померли 3 557 українців. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 94 609 людей, що на 2 893 особи більше, ніж днем раніше.

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