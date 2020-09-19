За минулу добу в Україні коронавірус підтвердили у 3 240 осіб, загалом заразилося 172 712 людей у країні. Також МОЗ повідомило про рекордну кількість госпіталізованих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 18 вересня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні коронавірус виявили ще у 3 240 людей. Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (400), Тернопільській (311), Одеській області (281), Львівській (260) та Харківській (200) областях.

Станом на 19 вересня в Україні виявлено 3 240 нових випадків захворювання коронавірусом, одужали – 1 268 осіб. Кількість смертей, на жаль, збільшилася на 48.

Випадки COVID-19 по областях:

Київ – 19 140 (+400)

Львівська область – 18 129 (+260)

Харківська область – 14 464 (+200)

Чернівецька область – 12 917 (+124)

Івано-Франківська область – 12 212 (+181)

Одеська область – 11 205 (+281)

Тернопільська область – 11 016 (+311)

Рівненська область – 11 015 (+98)

Закарпатська область – 9110 (+79)

Київська область – 7611 (+135)

Волинська область – 6783 (+94)

Вінницька область – 5200 (+86)

Житомирська область – 4931 (+157)

Хмельницька область – 4481 (+142)

Дніпропетровська область – 3878 (+113)

Чернігівська область – 3188 (+55)

Черкаська область – 2983 (+92)

Сумська область – 2916 (+109)

Запорізька область – 2829 (+81)

Миколаївська область – 2374 (+54)

Донецька область – 2371 (+58)

Полтавська область – 1461 (+71)

Кіровоградська область – 973 (+6)

Херсонська область – 790 (+24)

Луганська область – 735 (+29)

Скільки українців померли від коронавірусу:

Львівська область – 515 (+8)

Чернівецька область – 329 (+1)

Київ – 312 (+8)

Харківська область – 295 (+4)

Закарпатська область – 290 (+1)

Івано-Франківська область – 277 (+3)

Одеська область – 160 (+2)

Київська область – 156 (+6)

Рівненська область – 151 (+2)

Волинська область – 143

Тернопільська область – 133 (+5)

Вінницька область – 98

Житомирська область – 90 (+1)

Хмельницька область – 90 (+1)

Дніпропетровська область – 89 (+3)

Миколаївська область – 57 (+1)

Кіровоградська область – 52

Сумська область – 50 (+1)

Черкаська область – 48 (+1)

Чернігівська область – 46

Запорізька область – 42

Донецька область – 35

Полтавська область – 33

Херсонська область – 20

Луганська область – 5

Рекорд госпіталізованих

За минулу добу госпіталізували 669 людей з COVID-19 – найбільше число з початку епідемії коронавірусу в Україні.

За минулу добу в Україні захворіло 3 240 осіб, з них – 203 дитини, а також 161 медичний працівник. Було госпіталізовано 669 людей. Це — найбільша кількість госпіталізації за весь час пандемії,

– сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр додав, що загалом на сьогодні у лікарнях з підтвердженим або з підозрою на COVID-19 перебуває понад 13 тисяч громадян.

Як достроково перервати самоізоляцію

Степанов повідомив, що людина може достроково перервати самоізоляцію на 8 день. Для цього необхідно здати ПЛР-тест. Якщо він покаже негативний результат – дозволено перервати самоізоляцію.

На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у неї є таке бажання, щоб перервати самоізоляцію. Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді,

– заявив Степанов.

Водночас він додав, що людина робить тест за власні кошти. Нагадаємо, що після завершення 14-денної самоізоляції необов'язково проходити тест на COVID-19.



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Новини про коронавірус у світі 18 вересня

Від початку пандемії у світі виявили 30 752 292 інфікованих коронавірусом. 22 388 664 людей вже одужали, але 957 370 хворих померли від ускладнень COVID-19 чи внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 928 412 Індія – 5 322 415 Бразилія – 4 497 434 Росія – 1 097 251 Перу – 756 412.

Велика Британія: друга хвиля

Прем'єр Борис Джонсон заявив, що у Великій Британії починається друга хвиля епідемії коронавірусу.

Водночас політик заспокоїв британців, що влада "тримає ситуацію під контролем" і "не хоче запроваджувати масштабніші заходи ізоляції". Джонсон додав, що нова хвиля COVID-19 також почалася "у Франції, в Іспанії, по всій Європі".

У Франції та Іспанії б'ють на сполох

Франція та Іспанія 18 вересня оголосили про найбільшу кількість нових інфікованих коронавірусом за весь час пандемії у світі – понад 13 та 14 тисяч відповідно.

У Франції повідомили, що протягом доби виявили 13 215 нових хворих на COVID-19. Від початку пандемії у країні зафіксували майже 430 тисяч інфікованих.

В Іспанії за добу – 14 389 нових хворих. Причому з них понад 5 тисяч – у столиці країни Мадриді. Місто вже починає запроваджувати суворі карантинні обмеження в окремих районах.

Єврокомісія підписала другий контракт на постачання

Єврокомісія уклала другу угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу. Там назвали умови, за яких і коли ЄС отримає препарат.

За умовами контракту, коли препарат буде готовий, Євросоюз отримає 300 мільйонів доз для кожної країни-члена. Договір підписали з британською та французькою компаніями, які спільно розробляють ліки проти COVID-19.

Загальну суму контракту та ціну вакцини для кінцевих споживачів поки не розголошують.

Європейські чиновники запевняють: створять рівні умови для всіх країн Європейського Союзу, щоб забезпечити громадян щепленням. Крім того, у Брюсселі працюють над угодами з іншими розробниками препаратів від коронавірусу для повного забезпечення потреб ЄС у вакцинах.

У Польщі вперше виявили понад тисячу нових випадків за добу

У Польщі вперше добова кількість заражень перевищила 1000. З початку епідемії коронавірусу у країні зафіксовано 78 330 випадків інфікування. На жаль, від ускладнень у країні померли 2 282 особи, за минулу добу – 12.



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