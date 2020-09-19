Новини про коронавірус 19 вересня: рекорд госпіталізованих, нові вимоги МОЗ щодо самоізоляції
За минулу добу в Україні коронавірус підтвердили у 3 240 осіб, загалом заразилося 172 712 людей у країні. Також МОЗ повідомило про рекордну кількість госпіталізованих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 вересня.
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу в Україні коронавірус виявили ще у 3 240 людей. Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (400), Тернопільській (311), Одеській області (281), Львівській (260) та Харківській (200) областях.
Станом на 19 вересня в Україні виявлено 3 240 нових випадків захворювання коронавірусом, одужали – 1 268 осіб. Кількість смертей, на жаль, збільшилася на 48.
Випадки COVID-19 по областях:
- Київ – 19 140 (+400)
- Львівська область – 18 129 (+260)
- Харківська область – 14 464 (+200)
- Чернівецька область – 12 917 (+124)
- Івано-Франківська область – 12 212 (+181)
- Одеська область – 11 205 (+281)
- Тернопільська область – 11 016 (+311)
- Рівненська область – 11 015 (+98)
- Закарпатська область – 9110 (+79)
- Київська область – 7611 (+135)
- Волинська область – 6783 (+94)
- Вінницька область – 5200 (+86)
- Житомирська область – 4931 (+157)
- Хмельницька область – 4481 (+142)
- Дніпропетровська область – 3878 (+113)
- Чернігівська область – 3188 (+55)
- Черкаська область – 2983 (+92)
- Сумська область – 2916 (+109)
- Запорізька область – 2829 (+81)
- Миколаївська область – 2374 (+54)
- Донецька область – 2371 (+58)
- Полтавська область – 1461 (+71)
- Кіровоградська область – 973 (+6)
- Херсонська область – 790 (+24)
- Луганська область – 735 (+29)
Скільки українців померли від коронавірусу:
- Львівська область – 515 (+8)
- Чернівецька область – 329 (+1)
- Київ – 312 (+8)
- Харківська область – 295 (+4)
- Закарпатська область – 290 (+1)
- Івано-Франківська область – 277 (+3)
- Одеська область – 160 (+2)
- Київська область – 156 (+6)
- Рівненська область – 151 (+2)
- Волинська область – 143
- Тернопільська область – 133 (+5)
- Вінницька область – 98
- Житомирська область – 90 (+1)
- Хмельницька область – 90 (+1)
- Дніпропетровська область – 89 (+3)
- Миколаївська область – 57 (+1)
- Кіровоградська область – 52
- Сумська область – 50 (+1)
- Черкаська область – 48 (+1)
- Чернігівська область – 46
- Запорізька область – 42
- Донецька область – 35
- Полтавська область – 33
- Херсонська область – 20
- Луганська область – 5
Рекорд госпіталізованих
За минулу добу госпіталізували 669 людей з COVID-19 – найбільше число з початку епідемії коронавірусу в Україні.
За минулу добу в Україні захворіло 3 240 осіб, з них – 203 дитини, а також 161 медичний працівник. Було госпіталізовано 669 людей. Це — найбільша кількість госпіталізації за весь час пандемії,
– сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Міністр додав, що загалом на сьогодні у лікарнях з підтвердженим або з підозрою на COVID-19 перебуває понад 13 тисяч громадян.
Як достроково перервати самоізоляцію
Степанов повідомив, що людина може достроково перервати самоізоляцію на 8 день. Для цього необхідно здати ПЛР-тест. Якщо він покаже негативний результат – дозволено перервати самоізоляцію.
На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у неї є таке бажання, щоб перервати самоізоляцію. Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді,
– заявив Степанов.
Водночас він додав, що людина робить тест за власні кошти. Нагадаємо, що після завершення 14-денної самоізоляції необов'язково проходити тест на COVID-19.
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Новини про коронавірус у світі 18 вересня
Від початку пандемії у світі виявили 30 752 292 інфікованих коронавірусом. 22 388 664 людей вже одужали, але 957 370 хворих померли від ускладнень COVID-19 чи внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 928 412
- Індія – 5 322 415
- Бразилія – 4 497 434
- Росія – 1 097 251
- Перу – 756 412.
Велика Британія: друга хвиля
Прем'єр Борис Джонсон заявив, що у Великій Британії починається друга хвиля епідемії коронавірусу.
Водночас політик заспокоїв британців, що влада "тримає ситуацію під контролем" і "не хоче запроваджувати масштабніші заходи ізоляції". Джонсон додав, що нова хвиля COVID-19 також почалася "у Франції, в Іспанії, по всій Європі".
У Франції та Іспанії б'ють на сполох
Франція та Іспанія 18 вересня оголосили про найбільшу кількість нових інфікованих коронавірусом за весь час пандемії у світі – понад 13 та 14 тисяч відповідно.
У Франції повідомили, що протягом доби виявили 13 215 нових хворих на COVID-19. Від початку пандемії у країні зафіксували майже 430 тисяч інфікованих.
В Іспанії за добу – 14 389 нових хворих. Причому з них понад 5 тисяч – у столиці країни Мадриді. Місто вже починає запроваджувати суворі карантинні обмеження в окремих районах.
Єврокомісія підписала другий контракт на постачання
Єврокомісія уклала другу угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу. Там назвали умови, за яких і коли ЄС отримає препарат.
За умовами контракту, коли препарат буде готовий, Євросоюз отримає 300 мільйонів доз для кожної країни-члена. Договір підписали з британською та французькою компаніями, які спільно розробляють ліки проти COVID-19.
Загальну суму контракту та ціну вакцини для кінцевих споживачів поки не розголошують.
Європейські чиновники запевняють: створять рівні умови для всіх країн Європейського Союзу, щоб забезпечити громадян щепленням. Крім того, у Брюсселі працюють над угодами з іншими розробниками препаратів від коронавірусу для повного забезпечення потреб ЄС у вакцинах.
У Польщі вперше виявили понад тисячу нових випадків за добу
У Польщі вперше добова кількість заражень перевищила 1000. З початку епідемії коронавірусу у країні зафіксовано 78 330 випадків інфікування. На жаль, від ускладнень у країні померли 2 282 особи, за минулу добу – 12.
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