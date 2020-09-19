Новости о коронавирусе 19 сентября: рекорд госпитализированных, новые требования о самоизоляции
За прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 3 240 больных, в общем заразились 172 712 человек в стране. Также Минздрав сообщил о рекордном количестве госпитализированных. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 18 сентября
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Статистика распространения COVID-19
За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили еще у 3 240 человек. Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях.
По состоянию на 19 сентября в Украине выявлены 3 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели – 1 268 человек. Количество смертей, к сожалению, увеличилось на 48.
Случаи COVID-19 по областям:
- Киев – 19140 (+400)
- Львовская область – 18 129 (260)
- Харьковская область – 14 464 (+200)
- Черновицкая область – 12 917 (+124)
- Ивано–Франковская область – 12 212 (+181)
- Одесская область – 11 205 (+281)
- Тернопольская область – 11 016 (+311)
- Ровненская область – 11 015 (+98)
- Закарпатская область – 9 110 (+79)
- Киевская область – 7 611 (+135)
- Волынская область – 6 783 (+94)
- Винницкая область – 5 200 (+86)
- Житомирская область – 4 931 (+157)
- Хмельницкая область – 4 481 (+142)
- Днепропетровская область – 3 878 (+113)
- Черниговская область – 3 188 (+55)
- Черкасская область – 2 983 (+92)
- Сумская область – 2 916 (+109)
- Запорожская область – 2 829 (+81)
- Николаевская область – 2 374 (+54)
- Донецкая область – 2 371 (+58)
- Полтавская область – 1 461 (+71)
- Кировоградская область – 973 (+6)
- Херсонская область – 790 (24)
- Луганская область – 735 (+29)
Сколько украинцев умерли от коронавируса:
- Львовская область – 515 (8)
- Черновицкая область – 329 (+1)
- Киев – 312 (8)
- Харьковская область – 295 (+4)
- Закарпатская область – 290 (+1)
- Ивано–Франковская область – 277 (+3)
- Одесская область – 160 (+2)
- Киевская область – 156 (+6)
- Ровненская область – 151 (+2)
- Волынская область – 143
- Тернопольская область – 133 (+5)
- Винницкая область – 98
- Житомирская область – 90 (+1)
- Хмельницкая область – 90 (+1)
- Днепропетровская область – 89 (+3)
- Николаевская область – 57 (+1)
- Кировоградская область – 52
- Сумская область – 50 (+1)
- Черкасская область – 48 (+1)
- Черниговская область – 46
- Запорожская область – 42
- Донецкая область – 35
- Полтавская область – 33
- Херсонская область – 20
- Луганская область – 5
Рекорд госпитализированных
За минувшие сутки госпитализированы 669 человек с COVID-19 – наибольшее число с начала эпидемии коронавируса в Украине.
За прошедшие сутки в Украине заболели 3 240 человек, из них – 203 ребенка, а также 161 медицинский работник. Были госпитализированы 669 человек. Это – наибольшее количество госпитализации за все время пандемии,
– сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Министр добавил, что в целом на сегодня в больницах с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 тысяч граждан.
Как досрочно прервать самоизоляцию
Степанов сообщил, что человек может досрочно прервать самоизоляцию на 8 день. Для этого необходимо сдать ПЦР-тест. Если он покажет отрицательный результат – разрешено прервать самоизоляцию.
На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде,
– заявил Степанов.
При этом он добавил, что человек делает тест за собственные средства. Напомним, что после завершения 14-дневной самоизоляции необязательно проходить тест на COVID-19.
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Новости о коронавирусе в мире 18 сентября
С начала пандемии в мире обнаружили 30 752 292 инфицированных коронавирусом. 22 388 664 человека уже выздоровели, но 957 370 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
США – 6 928 412
Индия – 5 322 415
Бразилия – 4 497 434
Россия – 1 097 251
Перу – 756 412.
Великобритания: вторая волна
Премьер Борис Джонсон заявил, что в Великобритании начинается вторая волна эпидемии коронавируса.
В то же время политик успокоил британцев, власть "держит ситуацию под контролем" и "не хочет вводить масштабные меры изоляции". Джонсон добавил, что новая волна COVID-19 также началась "во Франции, в Испании, по всей Европе".
Во Франции и Испании бьют тревогу
Франция и Испания 18 сентября объявили о наибольшем количестве новых инфицированных коронавирусом за все время пандемии в мире – более 13 и 14 тысяч соответственно.
Во Франции сообщили, что в течение суток обнаружили 13 215 новых больных COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали почти 430 тысяч инфицированных.
В Испании за сутки – 14 389 новых больных. Причем из них более 5 тысяч – в столице страны Мадриде. Город уже начинает вводить строгие карантинные ограничения в отдельных районах.
Еврокомиссия подписала второй контракт на поставку
Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса. Там назвали условия, при каких и когда ЕС получит препарат.
По условиям контракта, когда препарат будет готов, Евросоюз получит 300 миллионов доз для каждой страны-члена. Договор подписали с британской и французской компаниями, которые совместно разрабатывают лекарство против COVID-19.
Общую сумму контракта и цену вакцины для конечных потребителей пока не разглашают.
Европейские чиновники уверяют: создадут равные условия для всех стран Европейского Союза, чтобы обеспечить граждан прививкой. Кроме того, в Брюсселе работают над соглашениями с другими разработчиками препаратов от коронавируса для полного обеспечения потребностей ЕС в вакцинах.
В Польше впервые обнаружили больше тысячи новых случаев за сутки
В Польше впервые суточное количество заражений превысило 1000. С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано 78 330 случаев инфицирования. К сожалению, от осложнений в стране умерли 2 282 человека, за прошедшие сутки – 12.
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