За прошедшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у 3 240 больных, в общем заразились 172 712 человек в стране. Также Минздрав сообщил о рекордном количестве госпитализированных. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 18 сентября

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине коронавирус обнаружили еще у 3 240 человек. Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях.

По состоянию на 19 сентября в Украине выявлены 3 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели – 1 268 человек. Количество смертей, к сожалению, увеличилось на 48.

Случаи COVID-19 по областям:

Киев – 19140 (+400)

Львовская область – 18 129 (260)

Харьковская область – 14 464 (+200)

Черновицкая область – 12 917 (+124)

Ивано–Франковская область – 12 212 (+181)

Одесская область – 11 205 (+281)

Тернопольская область – 11 016 (+311)

Ровненская область – 11 015 (+98)

Закарпатская область – 9 110 (+79)

Киевская область – 7 611 (+135)

Волынская область – 6 783 (+94)

Винницкая область – 5 200 (+86)

Житомирская область – 4 931 (+157)

Хмельницкая область – 4 481 (+142)

Днепропетровская область – 3 878 (+113)

Черниговская область – 3 188 (+55)

Черкасская область – 2 983 (+92)

Сумская область – 2 916 (+109)

Запорожская область – 2 829 (+81)

Николаевская область – 2 374 (+54)

Донецкая область – 2 371 (+58)

Полтавская область – 1 461 (+71)

Кировоградская область – 973 (+6)

Херсонская область – 790 (24)

Луганская область – 735 (+29)

Сколько украинцев умерли от коронавируса:

Львовская область – 515 (8)

Черновицкая область – 329 (+1)

Киев – 312 (8)

Харьковская область – 295 (+4)

Закарпатская область – 290 (+1)

Ивано–Франковская область – 277 (+3)

Одесская область – 160 (+2)

Киевская область – 156 (+6)

Ровненская область – 151 (+2)

Волынская область – 143

Тернопольская область – 133 (+5)

Винницкая область – 98

Житомирская область – 90 (+1)

Хмельницкая область – 90 (+1)

Днепропетровская область – 89 (+3)

Николаевская область – 57 (+1)

Кировоградская область – 52

Сумская область – 50 (+1)

Черкасская область – 48 (+1)

Черниговская область – 46

Запорожская область – 42

Донецкая область – 35

Полтавская область – 33

Херсонская область – 20

Луганская область – 5

Рекорд госпитализированных

За минувшие сутки госпитализированы 669 человек с COVID-19 – наибольшее число с начала эпидемии коронавируса в Украине.

За прошедшие сутки в Украине заболели 3 240 человек, из них – 203 ребенка, а также 161 медицинский работник. Были госпитализированы 669 человек. Это – наибольшее количество госпитализации за все время пандемии,

– сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр добавил, что в целом на сегодня в больницах с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 тысяч граждан.

Как досрочно прервать самоизоляцию

Степанов сообщил, что человек может досрочно прервать самоизоляцию на 8 день. Для этого необходимо сдать ПЦР-тест. Если он покажет отрицательный результат – разрешено прервать самоизоляцию.

На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде,

– заявил Степанов.

При этом он добавил, что человек делает тест за собственные средства. Напомним, что после завершения 14-дневной самоизоляции необязательно проходить тест на COVID-19.



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Новости о коронавирусе в мире 18 сентября

С начала пандемии в мире обнаружили 30 752 292 инфицированных коронавирусом. 22 388 664 человека уже выздоровели, но 957 370 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 928 412

Индия – 5 322 415

Бразилия – 4 497 434

Россия – 1 097 251

Перу – 756 412.

Великобритания: вторая волна

Премьер Борис Джонсон заявил, что в Великобритании начинается вторая волна эпидемии коронавируса.

В то же время политик успокоил британцев, власть "держит ситуацию под контролем" и "не хочет вводить масштабные меры изоляции". Джонсон добавил, что новая волна COVID-19 также началась "во Франции, в Испании, по всей Европе".

Во Франции и Испании бьют тревогу

Франция и Испания 18 сентября объявили о наибольшем количестве новых инфицированных коронавирусом за все время пандемии в мире – более 13 и 14 тысяч соответственно.

Во Франции сообщили, что в течение суток обнаружили 13 215 новых больных COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировали почти 430 тысяч инфицированных.

В Испании за сутки – 14 389 новых больных. Причем из них более 5 тысяч – в столице страны Мадриде. Город уже начинает вводить строгие карантинные ограничения в отдельных районах.

Еврокомиссия подписала второй контракт на поставку

Еврокомиссия заключила второе соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса. Там назвали условия, при каких и когда ЕС получит препарат.

По условиям контракта, когда препарат будет готов, Евросоюз получит 300 миллионов доз для каждой страны-члена. Договор подписали с британской и французской компаниями, которые совместно разрабатывают лекарство против COVID-19.

Общую сумму контракта и цену вакцины для конечных потребителей пока не разглашают.

Европейские чиновники уверяют: создадут равные условия для всех стран Европейского Союза, чтобы обеспечить граждан прививкой. Кроме того, в Брюсселе работают над соглашениями с другими разработчиками препаратов от коронавируса для полного обеспечения потребностей ЕС в вакцинах.

В Польше впервые обнаружили больше тысячи новых случаев за сутки

В Польше впервые суточное количество заражений превысило 1000. С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировано 78 330 случаев инфицирования. К сожалению, от осложнений в стране умерли 2 282 человека, за прошедшие сутки – 12.



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