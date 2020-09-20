Україна зайняла друге місце в Європі за смертністю від COVID-19 за добу
Україна займає друге місце за смертністю від коронавірусної інфекції за добу у Європі і шосте у світі.
Про це йдеться у статистиці поширення COVID-19 у світі на сайті Worldometers.
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За минулу добу в Україні виявили 2 966 нових випадків інфікування коронавірусом. На жаль, підтвердили 41 смерть за минулу добу. З такими показниками Україна займає 6 місце у світі за кількістю померлих пацієнтів за добу.
У п'ятірку країн з найбільшою кількістю летальних випадків за добу у Європі потрапили також Росія, Румунія, Польща та Угорщина.
Найбільшу кількість летальних випадків у світі підтвердили в Мексиці, Ірані, Індонезії, Росії і Філіппінах.
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