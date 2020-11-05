Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду про співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вона діятиме 2 роки.

Угоду підписували в онлайн-режимі одночасно в Києві та Копенгагені. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй фейсбук-сторінці.

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"Ця угода окреслює чітку "дорожню карту" нашої подальшої спільної роботи, зокрема, щодо розв'язання таких викликів сьогодення, як поки що надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет та туберкульоз в Україні", – наголосив Степанов.

Він додав, що боротьба з пандемією не зупиняє впровадження якісних змін у системі охорони здоров'я. Також Степанов під час підписання угоди подякував нашим партнерам з ВООЗ за постійну допомогу та підтримку.

До слова! У МОЗ заявили, що вже з наступних вихідних в Україні можуть впровадити карантин вихідного дня. Степанов пояснив, що магазини, аптеки та транспорт працюватимуть.