Украина подписала двухлетнее соглашение с ВОЗ о сотрудничестве: детали
Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение о сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения. Оно будет действовать 2 года.
Соглашение подписывали в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в фейсбук.
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"Это соглашение очерчивает четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, по решению таких вызовов, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине", – подчеркнул Степанов.
Он добавил, что борьба с пандемией не останавливает внедрение качественных изменений в системе здравоохранения. Также Степанов во время подписания соглашения поблагодарил наших партнеров из ВОЗ за постоянную помощь и поддержку.
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