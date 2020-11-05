Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение о сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения. Оно будет действовать 2 года.

Соглашение подписывали в онлайн-режиме одновременно в Киеве и Копенгагене. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в фейсбук.

Интересно Мы наблюдаем взрыв, – ВОЗ о ситуации с COVID-19 в Европе

"Это соглашение очерчивает четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, по решению таких вызовов, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине", – подчеркнул Степанов.

Он добавил, что борьба с пандемией не останавливает внедрение качественных изменений в системе здравоохранения. Также Степанов во время подписания соглашения поблагодарил наших партнеров из ВОЗ за постоянную помощь и поддержку.

К слову! В Минздраве заявили, что уже со следующих выходных в Украине могут внедрить карантин выходного дня. Степанов объяснил, что магазины, аптеки и транспорт будут работать.