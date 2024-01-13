Лікарі вважають, що приймати ліки внутрішньо у вигляді таблеток, капсул або драже безпечно, зручно та дешевше. Тому такі препарати призначають частіше.

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Чому таблетки та капсули іноді втрачають ефективність

Але через те, що вони проходять через травний тракт, деякі препарати можуть почати всмоктуватися в роті та шлунково-кишковому тракті, тому не потраплять у кров у потрібному дозуванні. Пояснимо, як це відбувається. Більшість ліків абсорбуються з тонкого кишківника, проходять через стінку кишківника і потрапляють у печінку, а потім через кровообіг до місця призначення.

При цьому стінка кишківник та печінка хімічно змінюють багато препаратів та зменшують кількість ліків, які потрапляють у кровотік. Тому деякі препарати вводять у вигляді ін'єкцій, щоб речовина, яка діє, потрапила безпосередньо в кров або внутрішньом'язово.

Спосіб надходження та ефективність препарату залежать від його хімічних властивостей. Коли людина приймає ліки всередину, їжа та інші препарати у травному тракті можуть впливати на кількість та швидкість всмоктування ліків. Тому одні препарати потрібно приймати натще, інші з їжею.

Треті не можна приймати разом з іншими ліками, а деякі взагалі не можна приймати внутрішньо. Так само деякі ліки діють тільки у твердій формі та неефективні у вигляді ін'єкцій. Деякі ліки у таблетках можуть подразнювати травний тракт.

Наприклад, аспірин та інші нестероїдні протизапальні препарати здатні пошкодити сльозисту оболонку шлунка та тонкої кишки, спричинити або загострити виразки. Інші ліки погано чи нерівномірно всмоктуються у травному тракті або розчиняються у шлунку.

Наприклад, інсулін при внутрішньому прийманні руйнується травними ферментами, тому його призначають у вигляді ін'єкцій.

Коли потрібно застосувати лише ін'єкції, а коли краще – таблетки

Ось коли ліки в таблетках не підходять і потрібний інший спосіб його вести:

людина непритомна.

у людини блювання або він не може ковтати, наприклад, через рак гортані.

ліки потрібно вводити швидко, у точній чи високій дозі. Наприклад, якщо потрібно підтримувати постійну концентрацію препаратів крові, краще безперервно вводити його за допомогою внутрішньовенного краплинного вливання, ніж пити таблетки.

ліки погано всмоктуються із травного тракту.

Коли лікар підбирає спосіб приймання ліків, він відштовхується від лікування. Наприклад, після операції може призначити знеболювальні внутрішньовенно, крапельно. Так препарат відразу ж потрапляє до больових рецепторів та подіє.

Але якщо у людини хронічна хвороба та стабільний стан, то їй незручно щодня робити уколи. Тому тут більше підійдуть ліки у таблетках чи капсулах.