Врачи считают, что принимать лекарства внутрь в виде таблеток, капсул или драже безопасно, удобно и дешевле. Потому такие препараты назначают чаще.
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Почему таблетки и капсулы иногда теряют эффективность
Но из-за того, что они проходят через пищеварительный тракт, некоторые препараты могут всасываться во рту и желудочно-кишечном тракте, поэтому не попадут в кровь в нужной дозировке. Объясним, как это происходит. Большинство лекарства абсорбируются из тонкого кишечника, проходят через стенку кишечника и попадают в печень, а затем через кровообращение к месту назначения.
При этом стенка кишечник и печень химически изменяют многие препараты и уменьшают количество лекарств, попадающих в кровоток. Поэтому некоторые препараты вводят в виде инъекций, чтобы действующее вещество попало непосредственно в кровь или внутримышечно.
Способ поступления и эффективность препарата зависит от его химических свойств. Когда человек принимает лекарства внутрь, пища и другие препараты в пищеварительном тракте могут влиять на количество и скорость всасывания лекарства. Поэтому одни препараты следует принимать натощак, другие с пищей.
Третьи нельзя принимать вместе с другими лекарствами, а некоторые вообще нельзя принимать внутрь. Также некоторые лекарства действуют только в твердой форме и неэффективны в виде инъекций. Некоторые лекарства в таблетках могут раздражать пищеварительный тракт.
Например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты способны повредить слезоточивую оболочку желудка и тонкой кишки, вызвать или обострить язвы. Другие лекарства плохо или неравномерно всасываются в пищеварительном тракте или растворяются в желудке.
К примеру, инсулин при внутреннем приеме разрушается пищеварительными ферментами, поэтому его назначают в виде инъекций.
Когда нужно применить только инъекции, а когда лучше – таблетки
Вот когда лекарство в таблетках не подходит и нужен другой способ его вести:
- человек без сознания.
- у человека рвота или он не может проглатывать, например, через рак гортани.
- лекарство нужно вводить быстро, в точной или высокой дозе. К примеру, если нужно поддерживать постоянную концентрацию препаратов крови, лучше непрерывно вводить его с помощью внутривенного капельного вливания, чем пить таблетки.
- лекарство плохо всасывается из пищеварительного тракта.
Когда врач подбирает способ приема лекарства, он отталкивается от лечения. Например, после операции может назначить обезболивающее внутривенно, капельно. Так препарат сразу же попадает к болевым рецепторам и подействует.
Но если у человека хроническая болезнь и стабильное состояние, то ему неудобно каждый день делать уколы. Поэтому здесь больше подойдут лекарства в таблетках или капсулах.