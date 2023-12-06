Значение цвета в медицине
Большинство информации мозг человека получает через визуальные образы. Цвет, форма и размер лекарства играют значительную роль, поскольку помогают узнавать и различать медикаменты, а также способствуют соблюдению пациентами рекомендаций по приему.
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Зачем окрашивают таблетки:
- узнаваемость – легче вспомнить и найти таблетку по цвету и форме, чем по сложному названию;
- впечатление о вкусе – люди ожидают, что таблетка с вишневым вкусом будет красный оттенок, а желтая будет ассоциироваться с кислым вкусом;
- брендинг – производители используют цвет как часть идентичности бренда для узнаваемости на рынке;
- противодействие подделкам – использование уникальных цветов усложняет подделку препаратов.
Цвет и восприятие эффективности
Исследования показали, что цвет таблеток влияет на ожидания пациентов от препарата, привязывая их к цветовым ассоциациям. Выбор цвета медикаментов часто основывается на эмоциональных ощущениях, символике или ассоциациях с известным лекарством.
Цвета и их предполагаемые эффекты:
- белый – анальгетический, успокаивающий;
- синий – успокаивающий;
- желтый – противоязвенный;
- красный – стимулирующий.
Цвет и безопасность
Цвет лекарства особенно важен для пожилых пациентов, которые могут принимать различные препараты ежедневно. Он помогает им лучше ориентироваться в медикаментах.
исследование показали, что пациенты привыкают к определенному внешнему виду лекарства и любые изменения могут привести к отказу от его принятия. С учетом роста количества дженериков, отличающихся от оригиналов по форме и цвету, это становится еще более важным.
Цвет также играет роль для детей – яркие таблетки привлекают их внимание, что может повышать желание принять опасное лекарство. Однако важно соблюдать меры предосторожности и хранить лекарства в местах, недоступных для детей.
Цвет и брендирование
При выборе цвета для таблеток учитываются такие факторы, как уникальность цвета в своем классе, интеграция в цветовую схему компании и связь цвета с ожидаемым фармакологическим действием. Цвет и дизайн учитывают психологическую привлекательность бренда. Примером является Виагра со своим характерным синим цветом.