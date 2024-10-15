Науковці зі Стенфордського університету в США знайшли метод перетворення ін'єкційних хімієтерапевтичних засобів на пероральну форму, що дозволяє зменшити необхідне дозування. Це стало можливим завдяки спеціальній молекулярній мітці, яку можна додавати до молекул різних медикаментів. Опис цієї технології опубліковано в науковому журналі Nature Communications.

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Проблема біодоступності ліків

Щоб таблетовані ліки діяли, вони мають пройти кілька стадій. Після ковтання таблетка розщеплюється в шлунку, вивільняючи активні молекули, які всмоктуються через стінки шлунково-кишкового тракту в кровотік. Потім кров доставляє молекули до цільових органів, де вони проникають через клітинні мембрани та починають свою дію.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Біодоступність медикаменту, яка показує частку речовини, що потрапила в системний кровотік, вважається високою, якщо вона перевищує 20%. Це вимагає від препаратів розчинності як у воді, так і в олії, що важко досягти, оскільки ці речовини не змішуються. Саме тому деякі ліки вводять безпосередньо в кров, щоб обійти ці обмеження.

Покращена розчинність та біодоступність

Автори нової статті розробили молекулярну "мітку", яка здатна прикріплюватися до будь-яких ліків і робити їх добре розчинними у воді, а після всмоктування у стінках шлунка чи кишківник видалятися. Таким чином розчинні у воді ліки, потрапляючи в кров, перетворюються на жиророзчинний лікарський засіб.



Принцип дії нової мітки / Фото Nature Communications

Це незвичайно просте рішення дозволяє значно прискорити процес впровадження нових лікувальних засобів у клінічну практику, роблячи їх доступними для домашнього використання без необхідності стаціонарного перебування і тривалих процедур введення.

Нова мітка була успішно протестована на кількох хімієтерапевтичних препаратах, значно підвищуючи їхню ефективність у формі таблеток. Усі випробування проводилися на тваринах, і, у випадку успішного проходження клінічних випробувань на людях, технологія зможе покращити лікування багатьох захворювань і знизити пов'язані з ними витрати.