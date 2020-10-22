200 тисяч на лікування від коронавірусу: чому "безкоштовна" допомога така дорога
В Україні за законом безкоштовно лікують пацієнтів з COVID-19. Та на практиці існує чимало випадків, коли їм доводиться самостійно платити за все необхідне.
Реалії лікування від коронавірусу в Україні
Ярослав Білик перехворів на коронавірус та поділився своїм досвідом з 24 каналом. За 10 днів перебування у львівській лікарні з двобічною пневмонією він заплатив 25 тисяч гривень (з врахуванням тестів на COVID-19, які робив у приватних лабораторіях).
25 тисяч – це ще відносно небагато. Зі мною в палаті лежав чоловік у важкому стані, який за місяць перебування заплатив понад 200 тисяч гривень,
– розповідає Ярослав.
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За що довелося платити, а що дають безкоштовно
Лікування в ковідній лікарні й справді безкоштовне, але потрібно платити за ліки, які врешті обходяться у велику суму, пояснює Ярослав. Він заплатив за антибіотики, а також уколи для того, щоб не утворювалися тромби та покращувалася робота легенів.
Тобі виписують ліки і ти повинен їх купити, бо ліків у лікарні немає,
– розповідає пан Білик.
Натомість розхідний матеріал, такий як глюкоза, голки та інше необхідне для крапельниць, забезпечує лікарня.
Перший тест Ярослав зробив у приватній поліклініці, бо потребував швидкого результату, щоб не наражати на небезпеку своїх близьких. У лікарні, де Ярослав був пацієнтом, сказали, що повторного тесту робити не потрібно – достатньо лише рентгену, який показав, що легені, які були на 25% уражені, тепер чисті.
Та Ярослав таки зробив повторний тест, вже у поліклініці. Цього разу безплатний. Щоправда, чекав на результат 4 дні.
Ковідний пакет від держави: що входить
В НСЗУ наголошують, що лікування пацієнтів з коронавірусом чи підозрою на нього є повністю безоплатним:
- тестування;
- діагностування;
- лікування;
- забезпечення ліками.
Кошти виділяють не за принципом "гроші за пацієнтом", а створили стандартний тариф на кожну медичну бригаду, яка працює з "ковідними" пацієнтами. Розрахували, що кожна команда може допомагати до 20 пацієнтам. На неї виділяють понад 498 тисяч гривень на місяць. У цей тариф входять ліки, підтримка на ШВЛ-апаратах, тестування та зарплати медикам (доплати 300%).
Тоді чому лікарні часто вимагають у пацієнтів самостійно купувати ліки?
На це є кілька причин:
- Тариф розрахували так, що він покриває 10 днів стандартного лікування. Про це повідомила Наталія Літвінська з управління охорони здоров’я ЛМР у коментарі Zaxid.net. Та бувають випадки, коли пацієнти у важкому стані перебувають у лікарні близько місяця і потребують вони значно більше ліків, а часто і значно дорожчих.
- Лікарні нераціонально розподіляють гроші. У деяких лікарнях більшість сплачених НСЗУ грошей йдуть на зарплати працівникам. Про це розповіла Анна Фенчак, представниця НСЗУ, і пояснила, що здебільшого причина у тому, що головні лікарі у склад медичних бригад включають непрофільних медпрацівників і відповідно гроші йдуть на їхні зарплати, а не на пацієнтів.
- Трапляються особливі випадки, які потребують купівлі ліків, які не є у списку, затвердженому НСЗУ. До слова, з переліком послуг, які мають бути безплатними для пацієнтів з коронавірусом, можна ознайомитися на сайті НСЗУ.
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Цього місяця до ковідного пакету додали такі безкоштовні послуги як рентген та комп’ютерну томографію. Але для цього потрібно мати направлення від сімейного лікаря.
Що робити, якщо вимагають гроші або вже заплатили
Якщо у пацієнта з коронавірусом чи підозрою на нього вимагають гроші чи дають перелік ліків, які потрібно купити, варто телефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77 або залишати письмову скаргу на сайті.
Проте перед тим варто пересвідчитися, що лікарня, яка вимагає оплати ліків чи послуг, отримує фінансування від НСЗУ в рамках боротьби проти коронавірусу. Перелік знайдете за посиланням. Лише лікарні із переліку зобов'язані безкоштовно лікувати пацієнтів з коронавірусом чи його ознаками.
Цікаво, що можна отримати свої гроші назад, якщо ви вже сплатили за ліки чи послуги, які мали б бути безкоштовними.
Коли НСЗУ отримає скаргу, вона звернеться до лікарні з вимогою повернути гроші за послуги, які мали б бути безкоштовними. Якщо лікарня не зреагує, то НСЗУ звернеться у правоохоронні органи,
– розповів начальник облуправління охорони здоров’я Олег Вівсянник на брифінгу.
Загалом НСЗУ виплатила понад 4,8 мільярда гривень медичним закладам для надання допомоги пацієнтам з CОVID-19 або з підозрою на нього.
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Коронавірус в Україні
Станом на 21 жовтня в Україні інфікувалися 315 826 людей. З них одужали понад 132 тисячі (42%), а померли майже 6 тисяч (1,9%). За останню добу захворіли 6 719 осіб, що є новим рекордом.
Найбільше хворих у Києві, а також Харківській та Львівській областях.