В Україні за законом безкоштовно лікують пацієнтів з COVID-19. Та на практиці існує чимало випадків, коли їм доводиться самостійно платити за все необхідне.

Реалії лікування від коронавірусу в Україні

Ярослав Білик перехворів на коронавірус та поділився своїм досвідом з 24 каналом. За 10 днів перебування у львівській лікарні з двобічною пневмонією він заплатив 25 тисяч гривень (з врахуванням тестів на COVID-19, які робив у приватних лабораторіях).

25 тисяч – це ще відносно небагато. Зі мною в палаті лежав чоловік у важкому стані, який за місяць перебування заплатив понад 200 тисяч гривень,

– розповідає Ярослав.

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За що довелося платити, а що дають безкоштовно

Лікування в ковідній лікарні й справді безкоштовне, але потрібно платити за ліки, які врешті обходяться у велику суму, пояснює Ярослав. Він заплатив за антибіотики, а також уколи для того, щоб не утворювалися тромби та покращувалася робота легенів.

Тобі виписують ліки і ти повинен їх купити, бо ліків у лікарні немає,

– розповідає пан Білик.

Натомість розхідний матеріал, такий як глюкоза, голки та інше необхідне для крапельниць, забезпечує лікарня.

Перший тест Ярослав зробив у приватній поліклініці, бо потребував швидкого результату, щоб не наражати на небезпеку своїх близьких. У лікарні, де Ярослав був пацієнтом, сказали, що повторного тесту робити не потрібно – достатньо лише рентгену, який показав, що легені, які були на 25% уражені, тепер чисті.

Та Ярослав таки зробив повторний тест, вже у поліклініці. Цього разу безплатний. Щоправда, чекав на результат 4 дні.

Ковідний пакет від держави: що входить

В НСЗУ наголошують, що лікування пацієнтів з коронавірусом чи підозрою на нього є повністю безоплатним:

тестування;

діагностування;

лікування;

забезпечення ліками.

Кошти виділяють не за принципом "гроші за пацієнтом", а створили стандартний тариф на кожну медичну бригаду, яка працює з "ковідними" пацієнтами. Розрахували, що кожна команда може допомагати до 20 пацієнтам. На неї виділяють понад 498 тисяч гривень на місяць. У цей тариф входять ліки, підтримка на ШВЛ-апаратах, тестування та зарплати медикам (доплати 300%).

Тоді чому лікарні часто вимагають у пацієнтів самостійно купувати ліки?

На це є кілька причин:

Тариф розрахували так, що він покриває 10 днів стандартного лікування . Про це повідомила Наталія Літвінська з управління охорони здоров’я ЛМР у коментарі Zaxid.net. Та бувають випадки, коли пацієнти у важкому стані перебувають у лікарні близько місяця і потребують вони значно більше ліків, а часто і значно дорожчих.



. Про це повідомила Наталія Літвінська з управління охорони здоров’я ЛМР у коментарі Zaxid.net. Та бувають випадки, коли пацієнти у важкому стані перебувають у лікарні близько місяця і потребують вони значно більше ліків, а часто і значно дорожчих. Лікарні нераціонально розподіляють гроші. У деяких лікарнях більшість сплачених НСЗУ грошей йдуть на зарплати працівникам. Про це розповіла Анна Фенчак, представниця НСЗУ, і пояснила, що здебільшого причина у тому, що головні лікарі у склад медичних бригад включають непрофільних медпрацівників і відповідно гроші йдуть на їхні зарплати, а не на пацієнтів .



. Трапляються особливі випадки, які потребують купівлі ліків, які не є у списку, затвердженому НСЗУ. До слова, з переліком послуг, які мають бути безплатними для пацієнтів з коронавірусом, можна ознайомитися на сайті НСЗУ.

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Цього місяця до ковідного пакету додали такі безкоштовні послуги як рентген та комп’ютерну томографію. Але для цього потрібно мати направлення від сімейного лікаря.

У НСЗУ наголошують, що на безкоштовне лікування можуть розраховувати не лише пацієнти з підтвердженим COVID-19, але й пацієнти з його ознаками.

Що робити, якщо вимагають гроші або вже заплатили

Якщо у пацієнта з коронавірусом чи підозрою на нього вимагають гроші чи дають перелік ліків, які потрібно купити, варто телефонувати на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77 або залишати письмову скаргу на сайті.

Проте перед тим варто пересвідчитися, що лікарня, яка вимагає оплати ліків чи послуг, отримує фінансування від НСЗУ в рамках боротьби проти коронавірусу. Перелік знайдете за посиланням. Лише лікарні із переліку зобов'язані безкоштовно лікувати пацієнтів з коронавірусом чи його ознаками.

Цікаво, що можна отримати свої гроші назад, якщо ви вже сплатили за ліки чи послуги, які мали б бути безкоштовними.

Коли НСЗУ отримає скаргу, вона звернеться до лікарні з вимогою повернути гроші за послуги, які мали б бути безкоштовними. Якщо лікарня не зреагує, то НСЗУ звернеться у правоохоронні органи,

– розповів начальник облуправління охорони здоров’я Олег Вівсянник на брифінгу.

Загалом НСЗУ виплатила понад 4,8 мільярда гривень медичним закладам для надання допомоги пацієнтам з CОVID-19 або з підозрою на нього.

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Коронавірус в Україні

Станом на 21 жовтня в Україні інфікувалися 315 826 людей. З них одужали понад 132 тисячі (42%), а померли майже 6 тисяч (1,9%). За останню добу захворіли 6 719 осіб, що є новим рекордом.

Найбільше хворих у Києві, а також Харківській та Львівській областях.